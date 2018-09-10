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سياسة

جزر القمر تسعى لاعتقال نائب سابق للرئيس عارض تمديد فترات الرئاسة

رئيس جمهورية جزر القمر، عثمان غزالي
رئيس جمهورية جزر القمر، عثمان غزالي
10/9/2018

أصدر الادعاء في جمهورية جزر القمر الاتحادية مذكرة اعتقال دولية بحق النائب السابق لرئيس البلاد، جعفر أحمد سعيد حساني، بتهمة التآمر ضد الدولة.

ما القصة:
  • النائب السابق لرئيس البلاد في جزر القمر عارض علانية استفتاء أجري في يونيو/ حزيران الماضي على تمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة وتعليق الرئيس غزالي عثماني لعمل المحكمة الدستورية.
  • جعفر غادر جزر القمر (الإثنين) على متن رحلة جوية متجهة إلى تنزانيا.
  • مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الحكومة (الجمعة) الماضية تتهم جعفر "بالتآمر على سلطات الدولة".
  • وزارة الخارجية بجزر القمر أصدرت خطابا للسفارات بسحب جوازات سفره الدبلوماسية.
  • ومنذ الشهر الماضي، جرى اعتقال عدد من الأشخاص واتهامهم بالتآمر لزعزعة استقرار جزر القمر.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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