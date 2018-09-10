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سياسة|السودان

تعرف على رئيس الوزراء السوداني الجديد

رئيس الوزراء السوداني معتز موسى - أرشيفية
رئيس الوزراء السوداني معتز موسى - أرشيفية
10/9/2018

قرر الرئيس السوداني عمر البشير حل حكومة بكري حسن صالح وتعيين وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى رئيسا للوزراء. فمن هو رئيس الوزراء الجديد؟

المؤهلات الأكاديمية:

  • تخرج في كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم عام 1989.
  • حصل على درجة الماجستير في الدراسات الإستراتيجية.
  • حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية.
  • حصل على درجة الماجستير والدبلوم العالي في الترجمة بجامعة الخرطوم.

المناصب التي شغلها:

  • عمل مديرا للمركز القومي للإنتاج الإعلامي خلال الفترة من 1990 إلى 1992.
  • عمل دبلوماسياً بوزارة الخارجية السودانية خلال الفترة من 1992 إلى 1994.
  • شغل منصب قنصل السودان في السفارة السودانية في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 1994 إلى 1998.
  • عمل مديرا للإدارة العامة للإعلام والمعلومات ثم الإدارة العامة للتمويل ثم الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود خلال الفترة من عام 1998 حتى 2013.
  • شغل منصب وزير الموارد المائية والكهرباء منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى سبتمبر/أيلول 2018.
  • أعلن الرئيس السوداني تعيينه في منصب رئيس الوزراء في 9 سبتمبر/أيلول 2018 خلفا لبكري حسن صالح.
المصدر : الجزيرة مباشر
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