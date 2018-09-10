تعرف على رئيس الوزراء السوداني الجديد

قرر الرئيس السوداني عمر البشير حل حكومة بكري حسن صالح وتعيين وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى رئيسا للوزراء. فمن هو رئيس الوزراء الجديد؟
المؤهلات الأكاديمية:
- تخرج في كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم عام 1989.
- حصل على درجة الماجستير في الدراسات الإستراتيجية.
- حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية.
- حصل على درجة الماجستير والدبلوم العالي في الترجمة بجامعة الخرطوم.
المناصب التي شغلها:
- عمل مديرا للمركز القومي للإنتاج الإعلامي خلال الفترة من 1990 إلى 1992.
- عمل دبلوماسياً بوزارة الخارجية السودانية خلال الفترة من 1992 إلى 1994.
- شغل منصب قنصل السودان في السفارة السودانية في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 1994 إلى 1998.
- عمل مديرا للإدارة العامة للإعلام والمعلومات ثم الإدارة العامة للتمويل ثم الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود خلال الفترة من عام 1998 حتى 2013.
- شغل منصب وزير الموارد المائية والكهرباء منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى سبتمبر/أيلول 2018.
- أعلن الرئيس السوداني تعيينه في منصب رئيس الوزراء في 9 سبتمبر/أيلول 2018 خلفا لبكري حسن صالح.