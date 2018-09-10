أمريكا تهدد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الولايات المتحدة ستتخذ موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في حال شرعت في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.

وقالت الوكالة إن مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، جون بولتون، سيعلن ذلك في خطابه الذي يلقيه اليوم الإثنين أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن. وسيكون هذا أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترمب.

مسودة الخطاب بحسب رويترز:

ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية.

وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.

ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل.

إدارة ترمب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا، في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

إذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترمب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.

لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها.

سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأمريكيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما.

الولايات المتحدة قد تتفاوض أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي.

رد فلسطيني:

من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن اعتزام الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب بعثة المنظمة في واشنطن لن يثني السلطة الفلسطينية عن السعي وراء قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

بيان عريقات:

هذه الخطوة تهدف إلى "حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".

نؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع ولن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية.

نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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