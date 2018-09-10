أمريكا تغلق مقر منظمة التحرير بواشنطن: ما هي الأسباب؟

عبّرت الحكومة الفلسطينية، (الاثنين) عن أسفها لقرار الإدارة الأمريكية القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت الحكومة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله:

القرار بمثابة إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في المنطقة، وإعطاء ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعلن بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ.

أمريكا تدعم سياسات الاحتلال السوداء التي يمارسها ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ سافرٍ لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

نطالب العالم الحر والحي بالوقوف في وجه هذه السياسات الاستعمارية الجديدة.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قد أعلن (الاثنين) أن الإدارة الأمريكية أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وهذه أبرز تصريحات عريقات:

الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الفلسطيني أنها ستقوم بإغلاق سفارة فلسطين في واشنطن.

القرار الأمريكي يأتي عقاباً للفلسطينيين على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.

السلطات الأمريكية ستقوم بإنزال العلم الفلسطيني في واشنطن.

الرد الأولي سيكون برفع ملف قضية هدم "الخان الأحمر" إلى المحكمة الدولية.

الخطوة تهدف إلى "حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".

حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع، ولن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية

يجب على المحكمة الجنائية الدولية "الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

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