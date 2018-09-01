البث الحي
سياسة

نيويورك تايمز: الإمارات تستخدم برامج تجسس إسرائيلية لمراقبة زعماء عرب

نيويورك تايمز كشفت تبادل الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار رسائل بشأن تحديث تقنيات التجسس
نيويورك تايمز كشفت تبادل الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار رسائل بشأن تحديث تقنيات التجسس
1/9/2018

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن دولة الإمارات تستخدم منذ أكثر من عام، برامج تجسس إسرائيلية لمراقبة معارضين وخصوم، بينهم زعماء ومسؤولون عرب.

تجسس إماراتي بأدوات إسرائيلية:

  • تــُـظهر رسائلُ إلكترونية مسربة متبادلة بين الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار بشأن تحديث تقنيات التجسس، أن الإماراتيين كانوا يسعون إلى التقاط المكالمات الهاتفية لأمير قطر منذ عام 2014.
  • الرسائل المسربة أظهرت طلب الإماراتيين التقاط المكالمات الهاتفية للأمير السعودي متعب بن عبد الله قائد الحرس الوطني السابق، والذي وصفته الصحيفة بأنه كان منافسًا محتملاً على العرش.
  • عبّر الأمير متعب عن دهشته من محاولة الإماراتيين التنصتَ على مكالماته، قائلا إنهم ليسوا بحاجة لذلك، وإن بإمكانه إبلاغَهم بما يقوم به وذلك في مقابلة هاتفية مع نيويورك تايمز.
  • طلب الإماراتيون أيضاً التقاط المكالمات الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري بحسب رسائل البريد الالكتروني.
  • شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي باعت برامج التجسس للإمارات، لم يكن بمقدورها فعل ذلك إلا بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية بحسب الصحيفة.
  • الكشف عن هذا التعاون يشير إلى تحالفٍ آخذٍ في النمو خلف الكواليس بين أبو ظبي وتل أبيب بحسب نيويورك تايمز.

قطر تتابع بقلق:

  • مصدر بوزارة الخارجية القطرية أكد أنهم يتابعون ببالغ القلق التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استعانة دولة الإمارات بشركات إسرائيلية واستخدام تقنياتها للتجسس على شخصيات من بينها شخصيات حكومية قطرية منذ سنوات وذلك باختراق الهواتف المحمولة.
  • المصدر قال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن الكشف يعكس أن المشكلة التي يعاني منها القائمون على سياسة أبو ظبي الخارجية عميقة وقديمة.
  • الكشف يطرح أسئلة عدة عن جذور الأزمة الخليجية الحالية، وكم قضى مَن افتعلوها مِن الوقت للتخطيط لتمزيق عُرَى التعاون والأخوّة بين الأشقاء بحسب المصدر نفسه.
  • الأزمة الخليجية الحالية بدأت بعملية إرهاب إلكترونية وقرصنةٍ لموقع وكالة الأنباء القطرية، واليوم تشير هذه التقارير الإعلامية إلى أن سلسلة الانتهاكات تمتد إلى ما قبل عملية القرصنة كما قال المصدر.
  • دعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى ضبط مجال الأمن الرقمي قانونياً.
المصدر : صحف أمريكية + وكالات
المزيد من سياسة

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)