فتح وحماس: الإدارة الأمريكية تهدف لإلغاء حق العودة

قالت حركتا فتح وحماس إن وقف الإدارة الأمريكية دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يهدف إلى لشطب حق العودة.

عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث باسمها أسامة القواسمي قال في بيان:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا يستطيع أن يلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين بجرة قلم وتوقيع خاضع لإرادة اليمين الإسرائيلي .

ترمب أخذ قرارا بمحاربة شعبنا الفلسطيني في أهم قضيتين، القدس واللاجئين .

ترمب يخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين.

الإدارة الأمريكية تخطط لتصفية القضية على حساب كل حقوق الشعب الفلسطيني ولصالح المعتدي والمحتل الإسرائيلي، في سابقة لم تحدث في التاريخ، الأمر الذي لن يحدث مطلقا .

القرار يفرض علينا مزيدًا من التحدي والمسؤولية والإصرار على رفض الضغوطات، وإسقاط صفقة القرن، وإنهاء الانقسام .

من جهتها قالت حركة حماس إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بالكامل، يهدف لشطب حق العودة.

سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة وقال:

القرار الأمريكي بإلغاء كامل المعونة الأمريكية للأونروا يهدف إلى شطب حق العودة.

القرار يمثل تصعيداً أمريكياً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني.

إلغاء المعونة تعكس الخلفية الصهيونية للقيادة الأمريكية التي أصبحت عدواً لشعبنا وأمتنا.

لن نستسلم لمثل هذه القرارات الظالمة.

ندعو إلى تنظيم حراك عالمي في مواجهة الطغيان الأمريكي.

أمريكا توقف دعم الأونروا:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية (الجمعة) قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بالكامل.

المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت قالت في بيان، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.

ناورت أضافت أن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي.

أكدت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، طالبت سابقًا بمعالجة مشاكل في طريقة عمل الوكالة، دون حدوث أي تغييرات.

الأنروا: