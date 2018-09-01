شاهد| السفير البريطاني في القاهرة يودع المصريين: ماتقطعوش بيا!

ودع السفير البريطاني في القاهرة المصريين بمقطع فيديو عبر فيه عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في مصر.

وخلال مقطع الفيديو، الذي نشرته السفارة البريطانية في القاهرة الجمعة، ظهر السفير جون كاسن أثناء زيارته لعدد من أهم المناطق التي قال إنه يحبها في مصر، مثل شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وأشار كاسن إلى أن بريطانيا أصبحت أكبر شريك اقتصادي لمصر، معربا عن أمله في أن يستفيد كل مصري من النمو الاقتصادي.

ودعا كاسن كل من يريد التعرف على مصر إلى النزول لشوارع مصر، وقال إنه سيفتقد كثيرا مناقشاته مع المصريين، وأماكن الأكل المميزة في القاهرة القديمة.

وأشار كاسن إلى أنه سيستمر في التواصل مع المصريين في لندن، كما سيشجع اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وختم كاسن بقوله: "ده مش وداع. إنما إلى اللقاء. ماتقطعوش بيا (لا تنسوني!)".