شاهد: أمريكا تودع ماكين بحضور رؤساء سابقين وفي غياب ترمب

شيع الأمريكيون المرشح الرئاسي السابق السناتور جون ماكين بحضور الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، وفي غياب الرئيس دونالد ترمب تنفيذا لوصية ماكين.

وتوفي ماكين في 25 من أغسطس/آب المنصرم متأثرا بإصابته بسرطان المخ قبل أيام من إتمام عامه الثاني والثمانين.

مراسم التشييع:

غادر موكب يحمل جثمان ماكين مبني الكونغرس في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في طريقة إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية.

توقف الموكب عند النصب التذكاري للمحاربين الذين خاضوا حرب فيتنام حيث وضعت زوجته سيندي ماكين إكليلا من الزهور لتكريم قتلى الحرب.

ووصل جثمان ماكين إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية؛ حيث أقيم قداس خاص لتشييعه

ألقى عدد من القيادات السياسية كلمات تأبين في وداع ماكين، ومن أبرزهم الرئيسان جورج دبليو بوش وباراك أوباما ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنغر والسيناتور السابق جو ليبرمان.

من المقرر دفن ماكين في مراسم دفن خاصة غدا الأحد في أنابوليس بولاية ماريلاند في الأكاديمية البحرية الأمريكية.

غياب ترمب:

أوصى ماكين بعدم حضور الرئيس دونالد ترمب لمراسم دفنه، بعدما خاض ترمب خلال السنوات الثلاث المنصرمة خلافا علنيا مع السيناتور الراحل، زميله في الحزب الجمهوري.

تجاهل ترمب مراسم تشييع ماكين اليوم السبت وأمضى صباح اليوم في كتابة عدة تغريدات عن أمور أخرى.

عائلة ماكين أوضحت أن ترمب غير مرحب به في المراسم الكنسية بولاية أريزونا والعاصمة واشنطن أو أثناء مراسم دفن ماكين في الأكاديمية البحرية الأمريكية بولاية ماريلاند الأحد.

كان ترمب قد قدم عزاء فاترا في ماكين؛ حيث اكتفى بتغريدة على حسابه على موقع "تويتر" قدم فيها العزاء لأسرة ماكين، لكنه عاد بعد يومين وأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاته بعد ضغوط سياسية.

حضر قداس تشييع ماكين في الكاتدرائية الوطنية عدد من كبار أعضاء إدارة ترمب، ومن بينهم ابنته إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

"بطل حرب":