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سياسة

تركيا تصنف هيئة تحرير الشام السورية "منظمة إرهابية"

أبو محمد الجولاني زعيم جبهة تحرير الشام "النصرة سابقا"
أبو محمد الجولاني زعيم جبهة تحرير الشام "النصرة سابقا"
1/9/2018

أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر (الجمعة) أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام "منظمة إرهابية".

ما هي "هيئة تحرير الشام"؟
  • هيئة تحرير الشام، تضم عدة فصائل مسلحة تحارب ضد النظام السوري وتضم جبهة "فتح الشام وكانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم القاعدة.
  • هيئة تحرير الشام هي أقوى تحالف للمسلحين في إدلب آخر معاقل المعارضة المسلحة خارج سيطرة النظام السوري.
التوقيت:
  • التصنيف التركي يأتي مع استعداد النظام السوري بدعم روسي كبير لهجوم عسكري على إدلب شمال غربي سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.
تنصيف أممي:
  • الإخطار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية يتطابق مع قرار الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة.
أهمية إدلب:
  • محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر معاقل معارضة النظام السوري.
  • نزح إلى إدلب مئات الآلاف من الفارين من إعادة نظام الأسد إحكام سيطرته على مناطقهم داخل سوريا.
  • يعيش في إدلب نحو ثلاثة ملايين شخص وهي محافظة حدودية مع تركيا.
معركة إدلب:
  • روسيا قالت إن "الحكومة السورية" لها كل الحق في طرد "الإرهابيين" من إدلب.
  • روسيا أشارت إلى أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية.
  • تركيا حذرت الأسبوع الماضي أن الحل العسكري في إدلب سيكون كارثيا.
  • تركيا قالت إن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين.
المصدر : رويترز
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