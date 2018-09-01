تركيا تصنف هيئة تحرير الشام السورية "منظمة إرهابية"

أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر (الجمعة) أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام "منظمة إرهابية".
ما هي "هيئة تحرير الشام"؟
- هيئة تحرير الشام، تضم عدة فصائل مسلحة تحارب ضد النظام السوري وتضم جبهة "فتح الشام وكانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم القاعدة.
- هيئة تحرير الشام هي أقوى تحالف للمسلحين في إدلب آخر معاقل المعارضة المسلحة خارج سيطرة النظام السوري.
التوقيت:
- التصنيف التركي يأتي مع استعداد النظام السوري بدعم روسي كبير لهجوم عسكري على إدلب شمال غربي سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.
تنصيف أممي:
- الإخطار الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية يتطابق مع قرار الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة.
أهمية إدلب:
- محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر معاقل معارضة النظام السوري.
- نزح إلى إدلب مئات الآلاف من الفارين من إعادة نظام الأسد إحكام سيطرته على مناطقهم داخل سوريا.
- يعيش في إدلب نحو ثلاثة ملايين شخص وهي محافظة حدودية مع تركيا.
معركة إدلب:
- روسيا قالت إن "الحكومة السورية" لها كل الحق في طرد "الإرهابيين" من إدلب.
- روسيا أشارت إلى أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية.
- تركيا حذرت الأسبوع الماضي أن الحل العسكري في إدلب سيكون كارثيا.
- تركيا قالت إن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين.