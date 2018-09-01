السجن مدى الحياة لبريطاني خطط لـ "قطع رأس" تيريزا ماي

قضت محكمة بريطانية (الجمعة) بالسجن مدى الحياة على شاب بريطاني، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال رئيسة الحكومة تيريزا ماي.
وقال المدعي العام مارك هيوود إن: "نعيم الرحمن، قبل أن يٌعتقل بفترة قصيرة كان يعتقد أنه بات على مسافة أيام قليلة من تحقيق هدفه الذي يقضي بارتكاب هجوم انتحاري في داونينغ ستريت".
ما القصة:
- وفقا للشرطة البريطانية، فقد خطط نعيم الرحمن (21 عاما) من شمال لندن لتفجير عبوة ناسفة عند بوابات "داونينغ ستريت" المشددة الحراسة، حتى يتمكن من الوصول إلى مكتب ماي أثناء الفوضى التي تعقب الانفجار بغرض اغتيالها.
- الشاب "نعيم الرحمن" أدين الشهر الماضي بارتكاب أعمال إرهابية وأصدرت محكمة أولد بيلي في لندن (الجمعة) حكما بسجنه مدى الحياة. وسيقضي 30 عاما خلف القضبان.
- كبير المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب في بريطانيا، دين هايدون، قال: "كانت رئيسة الوزراء هدف نعيم الرحمن لكنه لم تكن لديه غضاضة في فكرة قتل المارة الأبرياء في مسعاه للوصول إليها".
- هايدون، قال أيضا "في مرحلة ما، نعيم الرحمن، قال لضابط سري من وحدة مكافحة الإرهاب إنه حتى لو لم يستطع الوصول إلى رئيسة الوزراء، فإنه يريد فقط أن يزرع الخوف في قلوب الناس".
من هو "نعيم الرحمن" وكيف تم اكتشاف المخطط؟
- يتحدر الشاب نعيم الرحمن من برمنغهام (شمال بريطانيا) وشجعه على التشدد "عمه" الذي كان انضم إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا حيث قُتل بقصف طائرة من دون طيار. كما سجن عمان آخران للشاب في أغسطس/آب 2015 بعد إدانتهما بتمويل نشاطات إرهابية.
- نعيم الرحمن وهو يضع خطته كان يعتقد أنه يتواصل عبر الإنترنت مع أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه كان في حقيقة الأمر يتواصل مع ضباط سريين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.أي 5).
- نعيم الرحمن كشف مخططه خلال حوار له عبر تطبيق "تليغرام" مع عنصر أمني بريطاني قدم نفسه بأنه عضو في "تنظيم الدولة الإسلامية". وكتب زكريا له على "تليغرام": "أريد أن أحاول قتل تيريزا ماي".
- بعد أن قام نعيم الرحمن برصد المكان وتحقق من أماكن عناصر الأمن، قام شرح مخططه لعنصر أمني آخر قدم نفسه أيضا على أنه مناصر "لتنظيم الدولة" قائلا له أنه "سيركض بسرعة كبيرة حتى مدخل المقر ويسعى لقطع رأس رئيسة الحكومة".
- اعتقل نعيم الرحمن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد فترة قصيرة من لقاء جمعه، دون أن يدري، بضابط شرطة متخف وحصوله منه على ما كان يعتقد أنها قنبلة بدائية اتضح بعد ذلك أنها مزيفة.