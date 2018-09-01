الحوثيون يعلنون استهداف بارجة سعودية قبالة سواحل جازان

قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية عبر حسابها على تويتر (السبت) إن الجماعة استهدفت بارجة سعودية قبال ساحل منطقة جازان بالمملكة.
التفاصيل:
- لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا ولم يصدر تعليق عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن.
- ذكرت قناة "المسيرة نت" الناطقة باسم الحوثيين أن "القوات البحرية استهدفت بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جازان".
- نقلت القناة عن مصدر في القوات البحرية قوله إن "قوى العدوان تقوم بإجلاء الجرحى من البارجة السعودية إلى مستشفيات جازان".
- لم يصدر الجيش السعودي أي تعليق بخصوص هذا الاستهداف.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة.