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سياسة

الحوثيون يعلنون استهداف بارجة سعودية قبالة سواحل جازان

الحوثيون يعلنون قصف بارجة سعودية قبالة سواحل جازان
الحوثيون يعلنون قصف بارجة سعودية قبالة سواحل جازان
1/9/2018

قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية عبر حسابها على تويتر (السبت) إن الجماعة استهدفت بارجة سعودية قبال ساحل منطقة جازان بالمملكة.

التفاصيل:

  • لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا ولم يصدر تعليق عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن.
  • ذكرت قناة "المسيرة نت" الناطقة باسم الحوثيين أن "القوات البحرية استهدفت بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جازان".
  • نقلت القناة عن مصدر في القوات البحرية قوله إن "قوى العدوان تقوم بإجلاء الجرحى من البارجة السعودية إلى مستشفيات جازان".
  • لم يصدر الجيش السعودي أي تعليق بخصوص هذا الاستهداف.       
  • منذ أكثر من ثلاث سنوات، تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة.
المصدر : وكالات
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