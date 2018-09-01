البرازيل: محكمة تمنع لولا دا سيلفا من خوض سباق الرئاسة

قضت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل (الجمعة) بإبطال ترشح الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لخوض الانتخابات الرئاسية هذا العام.

القضاء يقصي لولا:

اتّخذ قضاة المحكمة الانتخابية بالغالبيّة (4 من أصل 7 قضاة) قراراً بإبطال لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

يزيل الحكم بعض الشكوك التي تحوم حول الانتخابات البرازيلية الأكثر غموضا منذ عقود.

محامون عن لولا قالوا إنهم سيستأنفون أي قرار ضده أمام المحكمة العليا.

حزب لولا شدد على أنه "سيُناضل بكل الوسائل" من أجل ترشّح الرئيس الأسبق إلى الرئاسة مجدداً.

حزب العمال في بيان قال: "سنُقدّم كلّ الطعون أمام المحاكم للاعتراف بحقوق لولا المنصوص عليها في القانون والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها البرازيل"، مضيفًا "سندافع عن لولا في الشوارع، مع الشعب".

أنصار لولا يقولون إنّ رفض ترشّحه يعني أنّ الانتخابات لن تكون ديموقراطية.

يؤكد الرئيس الأسبق أنه ضحيّة مكيدة سياسية بهدف منعه من تولّي الحكم لولاية رئاسية ثالثة.

توصية أممية بمشاركة لولا:

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضت قبل أسبوعين بعدم جواز استبعاد لولا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

اللجنة أوضحت أنه لا يجوز استبعاده بسبب عدم البت حتى الآن بالاستئنافات القانونية التي قدمها أمام القضاء.

لولا يتصدر الاستطلاعات: