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سياسة|البرازيل

البرازيل: محكمة تمنع لولا دا سيلفا من خوض سباق الرئاسة

رئيس البرازيل الأسبق ايناسيو لولا دا سيلفا
رئيس البرازيل الأسبق ايناسيو لولا دا سيلفا
1/9/2018

قضت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل (الجمعة) بإبطال ترشح الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لخوض الانتخابات الرئاسية هذا العام.

القضاء يقصي لولا:

  • اتّخذ قضاة المحكمة الانتخابية بالغالبيّة (4 من أصل 7 قضاة) قراراً بإبطال لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
  • يزيل الحكم بعض الشكوك التي تحوم حول الانتخابات البرازيلية الأكثر غموضا منذ عقود.
  • محامون عن لولا قالوا إنهم سيستأنفون أي قرار ضده أمام المحكمة العليا.
  • حزب لولا شدد على أنه "سيُناضل بكل الوسائل" من أجل ترشّح الرئيس الأسبق إلى الرئاسة مجدداً.
  • حزب العمال في بيان قال: "سنُقدّم كلّ الطعون أمام المحاكم للاعتراف بحقوق لولا المنصوص عليها في القانون والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها البرازيل"، مضيفًا "سندافع عن لولا في الشوارع، مع الشعب".
  • أنصار لولا يقولون إنّ رفض ترشّحه يعني أنّ الانتخابات لن تكون ديموقراطية.
  • يؤكد الرئيس الأسبق أنه ضحيّة مكيدة سياسية بهدف منعه من تولّي الحكم لولاية رئاسية ثالثة.

توصية أممية بمشاركة لولا:

  • لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضت قبل أسبوعين بعدم جواز استبعاد لولا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
  • اللجنة أوضحت أنه لا يجوز استبعاده بسبب عدم البت حتى الآن بالاستئنافات القانونية التي قدمها أمام القضاء.

لولا يتصدر الاستطلاعات:

  • لولا (72 عاما) يتصدّر استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات الرئاسة.
  • لولا دا سيلفا تولى الرئاسة لولايتين ويقضي عقوبة السجن بتهمة فساد منذ أبريل/ نيسان.
  • يقول أنصار لولا دا سليفا إنه مسجون بسبب تهم ملفقة.
  • لن يكون بإمكانه الترشح لولاية رئاسية ثالثة إلّا في حال عودة القضاة عن قرارهم. 
المصدر : وكالات
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