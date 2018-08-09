مقتل شخص بسبب شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على السعودية

قالت وسائل الإعلام الرسمية السعودية اليوم الخميس أن شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن على السعودية تسببت في مقتل مقيم يمني وإصابة 11 آخرين.

وقالت حركة الحوثي، المدعومة من إيران والتي تسيطر على أغلب أنحاء اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عبر تلفزيون المسيرة التابع لها إنها أطلقت صاروخا باليستيا على المدينة الصناعية بمدينة جازان في جنوب السعودية مساء الأربعاء.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الأربعاء بأن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت الصاروخ. وقالت وكالة الأنباء السعودية لاحقا إن مواطنا يمنيا مقيما في جازان لقي حتفه.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن بيان للتحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين في اليمن "نتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ الباليستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين وإصابة 11 من المدنيين".

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ على المملكة في الشهور القليلة الماضية ضمن الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات الذي يعتبر إلى حد كبير حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. واعترض الجيش السعودي معظم هذه الصواريخ.