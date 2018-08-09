ماليزيا تغلق مركزا سعوديا لمكافحة الإرهاب

أغلقت الحكومة الماليزية الجديدة، مركزًا لمكافحة الإرهاب مدعوم من السعودية، وذلك بعد أكثر من عام على إطلاقه، عقب زيارة رسمية قام بها الملك سلمان إلى ماليزيا العام الماضي.

وقال وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو في رد مكتوب على سؤال في البرلمان، الاثنين، إن مركز الملك سلمان للسلام الدولي سيتوقف عن العمل على الفور وإن وظيفته ستستوعب من قبل المعهد الماليزي للدفاع والأمن، ولم يعط سببا للإغلاق.

وافتتح المركز، الذي يقول إنه تم تأسيسه بهدف "جذب علماء المسلمين إلى فكرة مكافحة الإرهاب والترويج للتسامح" في مارس/آذار من العام الماضي خلال زيارة سلمان لماليزيا في فترة حكم نجيب عبد الرزاق، حيث كان للمركز مكتب مؤقت في العاصمة كوالالمبور بانتظار إنشاء مقر دائم في العاصمة الإدارية بوتراجايا.

وتعرض نجيب لهزيمة صادمة في الانتخابات الوطنية التي جرت في مايو/ أيار ويواجه اتهامات بالفساد، وكان نجيب قد اعتقل الشهر الماضي واتهم بإساءة استغلال السلطة وخيانة الأمانة عقب تحقيق بشأن الصندوق السياسي (إس.آر.سي انترناشيونال).

ويتهم نجيب وعائلته والمقربون منه باختلاس مبالغ طائلة واستخدامها لشراء العديد من الأشياء في أنحاء مختلفة من العالم بينها قطع فنية وعقارات في عملية احتيال معقدة.

وفي العام 2015 دخلت السعودية في جدل بعد أن أكدت "مساهمة شخصية" من العائلة المالكة السعودية إلى نجيب بمبلغ 681 مليون دولار.

يذكر أن الحكومة الماليزية الجديدة أعلنت في يونيو/حزيران الماضي سحب قواتها من السعودية، وذلك مراجعتها لمشاركة الحكومة السابقة بالحرب في اليمن، معتبرة أن قرار المشاركة تسبب بتوريط البلاد في الصراع رغم حرصها على الحياد.

وقال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو في تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء سحب القوات من السعودية، وإن وزارته ستناقش مع وزارة الخارجية موعد إعادة الجنود.

وأضاف سابو أن وجود القوات الماليزية هناك من قبل الحكومة السابقة تسبب في جر البلاد بشكل غير مباشر إلى الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده "تبنت على الدوام سياسة محايدة ولا تميل لأي توجه سياسي للقوى الكبرى في العالم".