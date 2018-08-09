عشرات القتلى والجرحى في هجوم على حافلة تقل أطفالا شمالي اليمن

قتل وأصيب العشرات من اليمنيين، الخميس، في هجوم للتحالف السعودي الإماراتي على حافلة كانت تقل أطفالًا بمدينة صعدة شمالي اليمن، حسبما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.

وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: "عقب هجوم وقع صباح اليمن على حافلة تقل أطفالًا في سوق ضحيان شمال صعدة، استقبل مستشفى تدعمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عشرات من القتلى والجرحى"، دون أن توضح طبيعة الهجوم.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية حياة المدنيين أثناء النزاع.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء أن عدد القتلى في هجوم صعدة وصل إلى 43 قتيلا، بينما أصيب العشرات.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن معظم الضحايا من الأطفال، وهو ما أظهرته مقاطع مصورة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين من المستشفيات.

​كما أفادت "المسيرة" بمقتل مواطنين اثنين وإصابة طفل إثر غارة للتحالف على مزرعة في منطقة الشاذلية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة.