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سياسة|لبنان

شاهد: وقفة في لبنان تضامنا مع إعلاميين في سجون الاحتلال

9/8/2018

نظم نحو 30 إعلاميا وناشطا لبنانيا وفلسطينيا وقفة، الخميس، في بيروت، تضامنا مع صحفيي قناة "القدس" الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في مدينة رام الله.

والأسبوع الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين من قناة "القدس" الفضائية في مدينة رام الله، بموجب قرار إسرائيلي اعتبر القناة "إرهابية"، وحظر عملها داخل إسرائيل.

و"القدس" قناة فلسطينية تعنى بالشأن الفلسطيني، وهي مرخصة في لندن، ولها مكاتب في قطاع غزة والضفة الغربية وبيروت.

وخلال الوقفة التي جرت في ساحة الشهداء وسط بيروت، رفع المشاركون شعارات ترفض القمع الذي تمارسه إسرائيل ضد مؤسسات إعلامية فلسطينية.

من جانبه، قال مسؤول دائرة الإعلام في حركة حماس في الخارج "رأفت مرة" في كلمة له خلال الوقفة، إن هذه الوقفة "رمزية مع زملائنا الذين يتعرضون منذ فترة وجيزة لكافة أعمال القمع والقهر من قبل العدو الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي أغلق مؤسسات إعلامية فلسطينية في الضفة الغربية، وداهم أخرى وصادر أجهزة ومعدات من داخل هذه المؤسسات (دون ذكرها)".

وتابع: "لم يكتف العدو بذلك، فقد داهم عددا من منازل صحفيين وإعلاميين في الضفة، واعتدى على ذويهم، بينهم منزل الإعلامية والكاتبة الفلسطينية لمى خاطر في منطقة الخليل".

وشدد على أن "الإعلام الفلسطيني وكوادره يشكلون خطرا على إسرائيل، كونهم يكشفون ويفضحون اعتداءاتهم وأعمالهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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