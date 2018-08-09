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سياسة

شاهد: عائلة فلسطينية تحتفل بوصول ابنتها إلى الكونغرس الأمريكي

9/8/2018

توافد أفراد عائلة رشيدة طليب التي تستعد لتكون أول إمرأة مسلمة تدخل الكونغرس الأمريكي على منزل العائلة بالضفة الغربية المحتلة للاحتفال بفوزها شبه المؤكد.

واستقبلت جدة رشيدة وأخوالها وخالاتها الجيران في قريبة "بيت عور الفوقا" بالضفة الغربية المحتلة وتجمعوا أمام المنزل وبجوار أشجار الزيتون للتهنئة.

وقال خالها بسام طليب "نبسطنا كتير وفرحنا وهذا فخر إلنا.. كفلسطين .. كعرب..كأمة إسلامية، هذا إشي يعني برفع الراس ولكل العالم العربي والإسلامي إنه بنت  بسيطة تصل لمنصب زي هاد (كهذا)".

وقالت عائلة طليب إن النائبة الأمريكية المقبلة أقامت حفل عرسها في بيت عور في عام 1997، وإن آخر زياراتها للقرية كانت في عام 2006.

وولدت رشيدة، وهي كبرى إخوتها الأربعة عشر، لأبوين من المهاجرين الفلسطينيين وتنتمي لمدينة ديترويت، وعمل والدها في مصنع تابع لشركة فورد موتور بنفس المدينة التي تعد معقل صناعة السيارات الأمريكية، وأصبحت أول امرأة مسلمة تنتخب لبرلمان ولاية ميشيغان.

وفازت رشيدة (الأربعاء) بترشيح الحزب الديمقراطي للدائرة 13 التي تضم مناطق من ديترويت، وأحياء تابعة لها، وهي واحدة من أكبر مراكز المسلمين والأمريكيين العرب بالولايات المتحدة.

ونظرا لأنها لن تواجه أي مرشح جمهوري في الانتخابات، فمن شبه المؤكد أن تفوز بالمقعد.

المصدر : رويترز
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