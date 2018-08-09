شاهد: سيول مفاجئة تضرب جنوب فرنسا

تحول شارع صغير إلى نهر متدفق بعدما ضربت عواصف جنوب فرنسا اليوم الخميس.

وأظهر فيديو التقطه أحد السكان من داخل مقهى في مدينة أوبان المياه وهي تتدفق في الشارع وتحمل حطاما.

وأثرت السيول بشكل كبير على الأنشطة الصيفية في جنوب فرنسا بعد أن ضربت العواصف ثماني مناطق إدارية.

ووضعت هيئة الأرصاد الفرنسية أغلب مناطق جنوب فرنسا تحت بند التحذير البرتقالي وهو ما يعني وجود احتمال كبير لسقوط أمطار قد تكون خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا واحدا على الأقل مفقود في منطقة لو غارد المجاورة. وأجلت السلطات 160 شخصا من مواقع للتخييم في المنطقة.