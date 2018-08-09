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سياسة|إندونيسيا

شاهد: ثاني زلزال قوي يضرب جزيرة إندونيسية في أسبوع

9/8/2018

قال شهود ووكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن زلزالًا قويًا بلغت شدته 6.2 درجة وعلى عمق 12 كيلومترًا، هز جزيرة لومبوك، الخميس، ما أدى إلى انهيار بعض المباني.

وجاء الزلزال الجديد بعد زلزال بقوة 7 درجات يوم الأحد أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 164 شخصًا، وإصابة 1400 آخرين وتشريد نحو 150 ألف شخص.

ودفع الزلزال الناس للخروج إلى الشوارع وأدى إلى انهيار بعض المباني، بينما خرج العديد من السكان الذين تم اجلاؤهم بعد زلزال الأحد من الملاجئ مذعورين إلى الشارع.

وقال الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو إن الزلزال وقع في شمال الجزيرة في نفس المنطقة التي وقع فيها زلزال الأحد لكن ليس هناك خطر حصول تسونامي.

وأضاف أنه منذ زلزال الأحد "حصلت 355 هزة ارتدادية" متفاوتة القوة. وتعد تلك الهزة الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب الجزيرة الأحد الماضي.

المصدر : وكالات
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