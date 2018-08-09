استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن فلسطينيا استشهد وأصيب 6 آخرون جراء القصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة استشهاد علي الغندور (30 عاما) جراء القصف الإسرائيلي.

وشنت طائرات حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الغارات على قطاع غزة مساء الأربعاء.

وسمع دوي انفجارات هائلة في مناطق مختلفة من القطاع.

70 قذيفة صاروخية على إسرائيل:

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حدد إطلاق نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

جيش الاحتلال قال إن القبة الحديدية اعترضت 11 صاروخا مها، وسقطت 4 قذائف في مناطق مأهولة، والبقية سقطت في مناطق غير مأهولة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات استهدفت عدة أهداف، في قطاع غزة.

أصيب مستوطنان إسرائيليان، بشظايا صواريخ سقطت على عدد من المنازل بمدينة سديروت.

وقت الوفاء