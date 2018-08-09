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سياسة

استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

انفجار جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة
انفجار جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة
8/8/2018

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن فلسطينيا استشهد وأصيب 6 آخرون جراء القصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة استشهاد علي الغندور (30 عاما) جراء القصف الإسرائيلي.

وشنت طائرات حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الغارات على قطاع غزة مساء الأربعاء.     

وسمع دوي انفجارات هائلة في مناطق مختلفة من القطاع.

70 قذيفة صاروخية على إسرائيل:

  • من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حدد إطلاق نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
  • جيش الاحتلال قال إن القبة الحديدية اعترضت 11 صاروخا مها، وسقطت 4 قذائف في مناطق مأهولة، والبقية سقطت في مناطق غير مأهولة.
  • شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات استهدفت عدة أهداف، في قطاع غزة.
  • أصيب مستوطنان إسرائيليان، بشظايا صواريخ سقطت على عدد من المنازل بمدينة سديروت.
وقت الوفاء
  • المتحدث باسم حماس فوزي برهوم قال إنه حان وقت الوفاء للشهداء.
  • ثمن برهوم على المقاومة وأكد على مسؤوليتها لقلب الموازين مع العدو.
  • برهوم: شعبنا الذي احتضن المقاومة وما زال يستحق كل هذه التضحيات.
  • كتائب القسام أعلنت مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الإسرائيلية.
  • "الجهاد الإسلامي": رد المقاومة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي "مشروع"
  • سرايا القدس أكدت أنها لن تسمح للعدو الصهيوني بتغيير قواعد المواجهة مهما كلف من ثمن.
المصدر : وكالات
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