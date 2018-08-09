أمريكا تدعو للتحقيق بعد قصف سعودي قتل 29 طفلا في اليمن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في ضربات جوية في اليمن أسفرت عن مقتل العشرات بينهم أطفال.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نحن قلقون بالتأكيد من التقارير التي وردت عن هجوم أسفر عن مقتل مدنيين. ندعو التحالف بقيادة السعودية لإجراء تحقيق شامل وشفاف في تلك الواقعة".

وقُتل 29 طفلاً على الأقل وأصيب 48 شخصاً في قصف للتحالف السعودي الإماراتي استهدف، الخميس، حافلة تقلّ أطفالا في إحدى أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن، وفقا للصليب الأحمر في حين أعلن التحالف السعودي الإماراتي أن الهجوم "عمل عسكري مشروع" ضد "متمردين" أطلقوا صاروخاً بالستياً على جنوب المملكة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها باللغة العربية على موقع تويتر "وصل إلى المستشفى المدعوم من فريقنا في اليمن 29 جثة لأطفال تحت الخامسة عشر من العمر و48 جريحاً، بينهم 30 طفلاً" من دون أن توضح طبيعة القصف الذي استهدف سوق ضحيان.

وأقر التحالف بأنه شن غارة جوية أصابت حافلة، لكنه أكد أنها لم تكن تنقل أطفالًا وإنما "مقاتلين من الحوثيين"، حسبما قال المتحدث باسمه تركي المالكي لـ"فرانس برس".

من جانبه، أكد متحدث باسم اللجنة في صنعاء لـ"فرانس برس" أن الحصيلة غير نهائية بسبب نقل المصابين إلى مستشفيات عدة.

ونقلت قناة "المسيرة" المتحدّثة باسم الحوثيين عن وزارة الصحة التابعة للمتمردين أن "الغارة أسفرت عن سقوط 50 قتيلاً و77 جريحاً".

ونقلت المسيرة عن متحدث باسم وزارة الصحة أن "طائرات العدوان استهدفت حافلة الأطفال وسط سوق ضحيان ما رفع من أعداد الشهداء والجرحى".

من ناحيته أعلن خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مقتل العديد من الأطفال وإصابة آخرين منهم عندما تعرضت حافلة مدرسية للهجوم في صعدة".

"عمل عسكري مشروع"

من جهته قال التحالف السعودي الإماراتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) إن "الاستهداف الذي تمّ اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خطّطت ونفّذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان" في جنوب السعودية.

ولم يوضح البيان طبيعة الهجوم، ولم يقل صراحة إنه استهدف حافلة تقل أطفالاً.

وأكّد التحالف في بيانه أن استهداف صعدة تمّ "بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، مشددا على أنّه سيتّخذ "كافة الإجراءات ضدّ الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزجّ بهم في ميدان القتال واتّخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين مليشيا الحوثي والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.