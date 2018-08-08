نائب بالكنيست الإسرائيلي يقدم استقالته بـ"العربية"

قدّم عضو كنيست عربي، استقالته من عضوية برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) باللغة العربية، احتجاجًا على قانون "القومية" الذي اُعتمد مؤخرًا.

وكتب النائب وائل يونس، من القائمة العربية المشتركة، في خطاب استقالته الموجّه إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين "استنادا إلى البند 40 من قانون أساس الكنيست، أعلمك عن استقالتي من الكنيست".

لكن هيئة البث الإسرائيلية الحكومية قالت إن رئيس الكنيست أدلشتاين رفض الاستقالة لأنها مكتوبة بالعربية.

وللقائمة العربية المشتركة، التي تضم 4 أحزاب عربية، 13 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي.

وقدم يونس استقالته بناء على اتفاق الأحزاب العربية، الذي تم على أساسه خوض الانتخابات في عام 2015، وينص على التناوب بين الأعضاء، إذ سيحلّ مكانه عضو عربي آخر من حزب مختلف.

وحتى الآن عارضت القائمة المشتركة قانون "القومية"؛ ولكنها لم تعلن انسحابها من عضوية البرلمان الإسرائيلي.

لكن عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني" المعارض زهير بهلول، أعلن الأسبوع الماضي استقالته من الكنيست احتجاجًا على قانون "القومية".

وقد أقر الكنيست، في 19 يوليو/تموز الماضي، قانون "القومية" بصورة نهائية، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرًا"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة لإسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن من مهام الدولة، العمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

ورقة الاستقالة باللغة العربية (فيسبوك)