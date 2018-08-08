البث الحي
سياسة

نائب بالكنيست الإسرائيلي يقدم استقالته بـ"العربية"

نائب عربي بالكنيست الإسرائيلي يقدم استقالته باللغة العربية احتجاجا على قانون القومية
نائب عربي بالكنيست الإسرائيلي يقدم استقالته باللغة العربية احتجاجا على قانون القومية
8/8/2018

قدّم عضو كنيست عربي، استقالته من عضوية برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) باللغة العربية، احتجاجًا على قانون "القومية" الذي اُعتمد مؤخرًا.

وكتب النائب وائل يونس، من القائمة العربية المشتركة، في خطاب استقالته الموجّه إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين "استنادا إلى البند 40 من قانون أساس الكنيست، أعلمك عن استقالتي من الكنيست".

لكن هيئة البث الإسرائيلية الحكومية قالت إن رئيس الكنيست أدلشتاين رفض الاستقالة لأنها مكتوبة بالعربية.

وللقائمة العربية المشتركة، التي تضم 4 أحزاب عربية، 13 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي.

وقدم يونس استقالته بناء على اتفاق الأحزاب العربية، الذي تم على أساسه خوض الانتخابات في عام 2015، وينص على التناوب بين الأعضاء، إذ سيحلّ مكانه عضو عربي آخر من حزب مختلف.

وحتى الآن عارضت القائمة المشتركة قانون "القومية"؛ ولكنها لم تعلن انسحابها من عضوية البرلمان الإسرائيلي.

لكن عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني" المعارض زهير بهلول، أعلن الأسبوع الماضي استقالته من الكنيست احتجاجًا على قانون "القومية".

وقد أقر الكنيست، في 19 يوليو/تموز الماضي، قانون "القومية" بصورة نهائية، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرًا"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة لإسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن من مهام الدولة، العمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

ورقة الاستقالة باللغة العربية (فيسبوك)

 

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)