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سياسة|إثيوبيا

قطع الإنترنت في شرق إثيوبيا وسط أعمال عنف محلية

إثيوبيا شهدت احتجاجات ضد الحكومة بدأت من منطقة إثنية أورومو
إثيوبيا شهدت احتجاجات ضد الحكومة بدأت من منطقة إثنية أورومو
8/8/2018

قطعت السلطات الإثيوبية الإنترنت عن شرق البلاد وسط أعمال عنف هناك في مؤشر على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء آبي أحمد لاحتواء العنف في بعض المناطق.

وقال اثنان من السكان، اليوم الأربعاء – أحدهما يتحدث من منطقة أوروميا والآخر من مدينة هرر- إن خدمة الإنترنت مقطوعة منذ ثلاثة أيام.

وهذه المرة الأولى التي تنقطع فيها الخدمة منذ أن رفع البرلمان حالة الطوارئ في يونيو /حزيران الماضي.

وقالت وكالة رويترز إن أحمد شيدي، المتحدث باسم الحكومة، لم يرد على اتصال هاتفي ورسالة نصية تطلب التعليق على قطع الإنترنت الذي أكدته جماعة (أكسس ناو) الحقوقية (الثلاثاء).

واندلعت أعمال عنف في جيجيقا عاصمة المنطقة الصومالية يوم السبت الماضي فيما نهب "الغوغاء" ممتلكات لأقليات عرقية، ونقلت رويترز عن شاهد قوله إن قوات الأمن قتلت أربعة أشخاص بالرصاص، وقالت الحكومة إن مسؤولين إقليميين أجّجوا الاضطرابات.

وقال السكان في أوروميا وهرر إنهم يخشون أن يمتد العنف من المنطقة الصومالية إلى أجزاء أخرى في شرق إثيوبيا لأن العمليات الثأرية العرقية المتبادلة كانت جزءا من الاضطرابات التي عصفت بالبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين في فبراير/ شباط.

وكانت الحكومة قد فرضت حالة الطوارئ في فبراير/شباط بعد يوم من استقالة هايلي مريم في أعقاب ثلاث سنوات من احتجاجات الشوارع والاضطرابات العنيفة.

تحديات تواجه إصلاحات آبي أحمد:

ومنذ توليه المنصب في أبريل /نيسان، غيّر آبي شكل السياسة والاقتصاد بالكامل في البلاد التي يصل تعداد سكانها إلى 100 مليون نسمة لكن استمرار أعمال العنف العرقية يمثل تحديا لمساعيه الإصلاحية.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة مليون إثيوبي تركوا منازلهم بسبب أعمال العنف العرقية في المنطقة الصومالية ومنطقة أوروميا وغيرهما.

ويشير قرار الحكومة قطع الإنترنت في ظل أعمال العنف خلال مطلع الأسبوع إلى استمرار رد فعلها غير المحسوب على الاضطرابات في السنوات القليلة الماضية.

وتعهد آبي، وهو ضابط سابق في الجيش يبلغ من العمر 41 عاما، بالمزيد من الحريات. وأفرجت الحكومة عن سجناء سياسيين في الأشهر الأربعة التي أعقبت توليه السلطة كما رفعت حظرا على جماعات المعارضة.

وقطعت الحكومة الإنترنت من حين لآخر خلال الاحتجاجات التي سبقت تولي آبي السلطة واستمر ذلك لعدة شهور أحيانا في منطقة أوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا وتمتد شرقا حتى المنطقة الصومالية.

وكان الحد من قدرة الشبان على تنظيم المظاهرات أو الإضرابات باستخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي يمثل استراتيجية لاحتواء الاحتجاجات.

ويعيش في إثيوبيا مئة مليون نسمة وهي من الدول القليلة التي مازالت الحكومة تحتكر الاتصالات فيها، مما يعني أن قطع الإنترنت يكون أسهل مما لو كانت هناك شركات متعددة لتقديم الخدمة.

المصدر : رويترز
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