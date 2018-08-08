فرانس برس: أزمة الرياض مع كندا تعكس تشدد السعودية تجاه منتقديها

قالت وكالة فرانس برس إن الإجراءات المفاجئة التي اتخذتها الرياض ضد كندا تعبر عن نهج جديد في السياسة الخارجية للمملكة يقوم على التشدد في مواجهة أي انتقادات خارجية لملف حقوق الإنسان.

وذكر تقرير لفرانس برس أن خبراء في السياسة الخليجية اتفقوا على أن الإجراءات السعودية ردة فعل مبالغ فيها من قبل المملكة التي دائما ما تتعرض لانتقادات بشأن سجلها الحقوقي، إلا أنهم يرون فيها محاولة جديدة من قبل الرياض لاستخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي في قمع أي انتقاد خارجي.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي: "إنها محاولة واضحة لتخويف الدول بهدف تخفيف حدة انتقاداتهم للسعودية".

وكانت السعودية طلبت من السفير الكندي يوم الإثنين مغادرة أراضيها وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن توقيف ناشطات بارزات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

كما قررت وقف إرسال الطلاب الى كندا والعمل على نقل هؤلاء الطلاب إلى دول أخرى، بينما أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إيقاف رحلاتها من وإلى تورونتو، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وبعيد التصعيد المفاجئ في العلاقات الثنائية، أكّدت كندا أنها لن تنحني أمام الضغوط السعودية التي تضع اتفاقا لشراء مدرعات كندية بقيمة 15 مليار في مهب الريح ما قد يؤدي الى خسارة آلاف الكنديين لوظائفهم.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاد: "ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الإنسانية سواء كان في كندا أم في بقية أنحاء العالم". وأضافت ردا على سؤال حول مصير عقد المدرعات الخفيفة الذي تم توقيعه في العام 2014 أن هذا السؤال "سابق لأوانه"، وأنه يجب أن يُطرَح على الرياض.

"تأديب" المنتقدين في الداخل والخارج:

اتّخذت السعودية الإجراءات الدبلوماسية بعدما دعت السفارة الكندية إلى "الإفراج فورا" عن نشطاء في المجتمع المدني أُوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضي إن السعودية أوقفت مؤخرا الناشطة المعروفة سمر بدوي، شقيقة المدون المسجون رائف بدوي، والناشطة في المنطقة الشرقية في المملكة نسيمة السادة.

وجاءت التوقيفات بعد أسابيع على حملة اعتقالات طالت أكثر من 12 ناشطة وناشطا في مجال حقوق الإنسان، اتهمتهم صحف مقربة من الحكومة بـ"الخيانة"، بينما قالت السلطات إنهم عملوا على "تقويض استقرار المملكة".

وكتبت كريستين ديوان من "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن في حسابها على تويتر: "بعد تأديب المنتقدين في الداخل من خلال التحذيرات والتوقيفات، تسعى السعودية إلى استخدام قوتها الاقتصادية لتأديب المنتقدين في الخارج أيضا".

وفي مارس/آذار 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزارة الخارجية السويدية للسعودية وتتعلق بسجلها الحقوقي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" هذا العام أن السعودية تقلل من تعاملاتها التجارية مع ألمانيا بسبب خلافات دبلوماسية، وجاء ذلك بعدما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي أن لبنان "بيدق" في أيدي السعودية إثر إعلان رئيس وزرائه سعد الحريري استقالته من الرياض.

ويقول خليل حرب الخبير في شؤون الخليج ومدير تحرير موقع "جورنال" المتخصص بالسياسات الخليجية "السعودية عرفت تاريخيا بتأنيها دبلوماسيا" ويرى أن "القرار السعودي الصادم في حدته واستعجاله يعكس تحوّلا نحو التشدد في السياسة الخارجية للمملكة يرسم معالمه محمد بن سلمان".