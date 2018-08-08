ظريف: أمريكا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط

نقلت صحيفة إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله اليوم الأربعاء إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح.

وقال ظريف لصحيفة "إيران": "إذا أراد الأمريكيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها، فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون".

وأوضح ظريف قائلا "أعدت أمريكا غرفة عمليات حرب ضد إيران"، وأضاف "لا يمكن أن نستدرج لمواجهة مع أمريكا بالسقوط في فخ غرفة عمليات الحرب هذه واللعب على جبهة قتال".

وأشار إلى أن عُمان وسويسرا قامتا بالوساطة في محادثات مع الأمريكيين في السابق لكن لا توجد في الوقت الحالي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، غداة دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ مجددا ضد طهران، أنه بات من الصعب تصور إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعدما فقدت ثقة العالم فيها بسبب تقلب مواقفها.

وقال عبر "شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية" الرسمية: "تخيلوا التفاوض الآن، كيف سنثق بهم؟ أمريكا تتذبذب بشكل دائم ولذا فلم يعد أحد يثق بهم الآن".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني ألمح الشهر الماضي إلى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإشارة إلى أن إيران قد تواجه عواقب وخيمة إذا هددت الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمريكيون، في الأسابيع الأخيرة إنهم يهدفون للضغط على الدول الأخرى للكف عن شراء النفط من إيران في محاولة لإجبارها على وقف برامجها النووية والصاروخية وتدخلها في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.

تركيا ستواصل شراء الغاز:

من جانب آخر، قال وزير الطاقة التركي "فاتح دونميز" اليوم الأربعاء إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد.

وفي مقابلة بثتها قناة خبر، قال دونميز إن عقد التوريد الطويل الأجل مع إيران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، ويسري حتى عام 2026.

الصين: روابطنا التجارية مع إيران مشروعة

وفي الصين، قالت وزارة الخارجية إن روابط الصين التجارية مع إيران منفتحة وشفافة ومشروعة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الشركات التي تجري معاملات مع إيران ستُمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن بيجين تعارض دوما العقوبات أحادية الجانب و"سياسة الذراع الطويلة".