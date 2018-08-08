البث الحي
سياسة|إسرائيل

شاهد: صواريخ من غزة تستهدف جنوب إسرائيل

8/8/2018

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القبة الحديدة اعترضت عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي أدرعي، إن صافرات الإنذار دوت في سديروت، وتم رصد إطلاق 8 قذائف صاروخية من قطاع غزة اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن صحيفة "معاريف" أن مستوطنًا أصيب بجراح؛ جراء سقوط صاروخين أُطلقا من قطاع غزة داخل مستوطنة "سديروت".

وأعلنت شرطة الاحتلال أن صاروخين أُطلقا من غزة سقطا في "سديروت" وألحقا أضرارًا في عدّة منازل، وتسببا في اندلاع حريق في إحدى الشقق.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها شبكة قدس الإخبارية حالة من الهلع في جنوب إسرائيل مع سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات ومدن منطقة غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه موقعًا تابعا لحركة حماس في غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إغلاق طرق قرب مستوطنة ناحل عوز (جنوب) وكذلك في مناطق قريبة من تجمع أشكول (جنوب) خشية من تعرض سيارات إسرائيلية لرصاص قناص من القطاع.

والشهر الماضي، وقعت عمليتا قنص أسفرت الأولى عن مقتل جندي إسرائيلي فيما نتج عن الثانية إصابة ضابط من الجيش، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء تنفيذ العمليتين.

وشهد الشهر الأخير تصعيدًا شمل إطلاق صواريخ وقذائف من غزة وغارات جوية وعمليات قصف إسرائيلية، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتدمير مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)