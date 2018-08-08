حماس: محادثات غير مباشرة لهدنة مع إسرائيل في مرحلة متقدمة

قال خليل الحية القيادي في حركة حماس، الأربعاء إن محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق لتهدئة التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة "في مرحلة متقدمة".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، في حوار حصري "للجزيرة مباشر" أن الحركة وضعت بعض الملاحظات على الورقة المصرية التي قدمت من أجل المصالحة الوطنية.

وهذه أبرز تصريحات خليل الحية:

قيادة حماس منشغلة بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الحصار.

التحركات التي تقودها الأمم المتحدة ومصر لحل القضية الفلسطينية في مراحل متقدمة.

على رأس المطالب رفع الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها عباس للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

لا يطالبنا أحد بوقف المسيرات لكن المطلوب هو إعادة حالة الهدوء على السياج الفاصل بيننا وبين الاحتلال.

يجب رفع العقوبات التي فرضت على الشعب الفلسطيني والحصار الذي فرضه الاحتلال.

مسيرات العودة خرجت لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة ولمواجهة الحصار.

الشعب الفلسطيني تحرك ليؤكد للعالم أنه لن يعيش في ظل الحصار الذي فرضه الاحتلال على القطاع.

حماس أول من واجهت مع الشعب الفلسطيني صفقة القرن.

نواجه صفقة القرن بمسيرات العودة ومقاومة شعبية سلمية والوحدة الوطنية.

نقدر الجهد المصري على مدار سنوات طويلة للوصول إلى وحدة وطنية ونتمنى له النجاح.

تفاجأنا بوجود ورقة مصرية جديدة تهدف إلى الوصول إلى المصالحة بعد أن وافقنا على الورقة الأولى.

نريد وحدة وطنية هدفها بناء مؤسسات فلسطينية ونظام سياسي على قاعدة الشراكة.

نريد مصالحة على أساس تنفيذ اتفاقيات القاهرة التي وقعت عام 2011.

نريد حكومة وطنية قادرة على تنفيذ متطلبات اتفاق المصالحة.

الحكومة الفلسطينية الحالية لم تعد حكومة اتفاق وطني.

أي اتفاق للمصالحة يجب أن يسبقه رفع العقوبات التي فرضها عباس على القطاع.

نتقدم بالشكر لأشقائنا في مصر على فتح معبر رفح الحدودي.

وفد حماس إلى القاهرة: