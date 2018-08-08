البث الحي
سياسة

حماس: محادثات غير مباشرة لهدنة مع إسرائيل في مرحلة متقدمة

8/8/2018

قال خليل الحية القيادي في حركة حماس، الأربعاء إن محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق لتهدئة التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة "في مرحلة متقدمة".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، في حوار حصري "للجزيرة مباشر" أن الحركة وضعت بعض الملاحظات على الورقة المصرية التي قدمت من أجل المصالحة الوطنية.

وهذه أبرز تصريحات خليل الحية:
  • قيادة حماس منشغلة بالتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الحصار.
  • التحركات التي تقودها الأمم المتحدة ومصر لحل القضية الفلسطينية في مراحل متقدمة.
  • على رأس المطالب رفع الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها عباس للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.
  • لا يطالبنا أحد بوقف المسيرات لكن المطلوب هو إعادة حالة الهدوء على السياج الفاصل بيننا وبين الاحتلال.
  • يجب رفع العقوبات التي فرضت على الشعب الفلسطيني والحصار الذي فرضه الاحتلال.
  • مسيرات العودة خرجت لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة ولمواجهة الحصار.
  • الشعب الفلسطيني تحرك ليؤكد للعالم أنه لن يعيش في ظل الحصار الذي فرضه الاحتلال على القطاع.

  • حماس أول من واجهت مع الشعب الفلسطيني صفقة القرن.
  • نواجه صفقة القرن بمسيرات العودة ومقاومة شعبية سلمية والوحدة الوطنية.
  • نقدر الجهد المصري على مدار سنوات طويلة للوصول إلى وحدة وطنية ونتمنى له النجاح.
  • تفاجأنا بوجود ورقة مصرية جديدة تهدف إلى الوصول إلى المصالحة بعد أن وافقنا على الورقة الأولى.
  • نريد وحدة وطنية هدفها بناء مؤسسات فلسطينية ونظام سياسي على قاعدة الشراكة.
  • نريد مصالحة على أساس تنفيذ اتفاقيات القاهرة التي وقعت عام 2011.
  • نريد حكومة وطنية قادرة على تنفيذ متطلبات اتفاق المصالحة.
  • الحكومة الفلسطينية الحالية لم تعد حكومة اتفاق وطني.
  • أي اتفاق للمصالحة يجب أن يسبقه رفع العقوبات التي فرضها عباس على القطاع.
  • نتقدم بالشكر لأشقائنا في مصر على فتح معبر رفح الحدودي.
وفد حماس إلى القاهرة:
  • غادر وفد قيادة حركة "حماس" في الخارج، برئاسة صالح العاروري، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.
  • كان وفد "حماس" وصل إلى القطاع الخميس الماضي وأجرى لقاءات مع قوى سياسية ومجتمعية فلسطينية، إضافة لحضور اجتماع للمكتب السياسي للحركة.
  • من المقرر أن يستكمل الوفد مباحثاته في القاهرة مع مسؤولين مصريين، وخاصة ما يتعلق بملفي، التهدئة في قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)