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سياسة

ترودو يرد على السعودية: سنظل ندافع عن حقوق الإنسان

جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي
8/8/2018

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (الأربعاء) إنه سيواصل الضغط على الدول بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

رئيس الوزراء الكندي:

وتأتي تصريحات ترودو مع استمرار تصاعد أزمة مع السعودية نجمت عن انتقاد أوتاوا لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأبلغ ترودو الصحفيين بأن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أجرت حوارا مطولا مع نظيرها السعودي أمس الثلاثاء، لكنه لم يخض في التفاصيل.

أزمة دبلوماسية:

اندلعت أزمة بين المملكة العربية والسعودية وكندا بعد مطالبة كندا السطات السعودية بالإفراج عن نشطاء من المجمع المدني وحقوق المرأة.

قامت السعودية بطرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي ردا على المناشدات الكندية.

أعربت كندا عن قلقها حيال الإجراءات السعودية، لكنها أكدت تمسكها بموقفها المطالب باحترام حقوق الإنسان.

المصدر : وكالات
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