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سياسة

الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا تجاه السعودية

صورة أرشيفية لإطلاق صواريخ على الرياض
صورة أرشيفية لإطلاق صواريخ على الرياض
8/8/2018

قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على المدينة الصناعية السعودية بجازان.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ ودمرته.

في غضون هذا أوردت مصادر محلية يمنية أن 7 أشخاص قتلوا بينهم 3 أطفال، وأصيب 5 آخرون بقصف جوي للتحالف السعودي الإماراتي على مديرية "حرف سُفيان" في عمران شمالي اليمن.  

كما قُتل 6 أشخاص بينهم طفلان من أسرة واحدة، بقصف جوي للتحالف على مديرية عبس في محافظة حَجّة شمال غربي اليمن، وبثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين لقطات تــُـــظهر آثار الغارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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