الجبير: نبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء إنه يبحثون في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا دون أن يكشف عن التفاصيل.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض، إنه لا حاجة لوجود وساطة مع كندا.

وهذه أبرز تصريحات الجبير:

الاستثمارات الكندية في السعودية مستمرة ولا تغيير فيها.

إجراءات المملكة أتت لنوضح لكندا أن تدخلها في الشؤون الداخلية للسعودية غير مقبول.

السعودية لا تقبل الإملاءات ونرفض التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة.

استثمارات الكنديين الحالية في السعودية ما زالت قائمة والأمر يتعلق فقط بالاستثمارات الجديدة.

لا أعتقد أن الكنديين يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية وهم ارتكبوا الخطأ وعليهم تصحيحه.

لا نسمح لإيران بالتدخل في شؤوننا الداخلية ولن نسمح لكندا بذلك.

بعض المعتقلات كن على اتصال بجهات تعمل على تجنيد أشخاص بمواقع حساسة للحصول على معلومات لتمريرها لجهات معادية للمملكة.

نقل المرضى:

أوقفت الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، جميع برامج العلاج في كندا.

تعمل الملحقية السعودية على نقل جميع المرضى السعوديين إلى خارج كندا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

السعودية تبيع أصولها في كندا: