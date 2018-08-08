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سياسة

الجبير: نبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا

8/8/2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء إنه يبحثون في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا دون أن يكشف عن التفاصيل.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض، إنه لا حاجة لوجود وساطة مع كندا.

وهذه أبرز تصريحات الجبير:
  • الاستثمارات الكندية في السعودية مستمرة ولا تغيير فيها.
  • إجراءات المملكة أتت لنوضح لكندا أن تدخلها في الشؤون الداخلية للسعودية غير مقبول.
  • السعودية لا تقبل الإملاءات ونرفض التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة.
  • استثمارات الكنديين الحالية في السعودية ما زالت قائمة والأمر يتعلق فقط بالاستثمارات الجديدة.
  • لا أعتقد أن الكنديين يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية وهم ارتكبوا الخطأ وعليهم تصحيحه.
  • لا نسمح لإيران بالتدخل في شؤوننا الداخلية ولن نسمح لكندا بذلك.
  • بعض المعتقلات كن على اتصال بجهات تعمل على تجنيد أشخاص بمواقع حساسة للحصول على معلومات لتمريرها لجهات معادية للمملكة.
نقل المرضى:
  • أوقفت الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، جميع  برامج العلاج في كندا.
  • تعمل الملحقية السعودية على نقل جميع المرضى السعوديين إلى خارج كندا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.
السعودية تبيع أصولها في كندا:
  • صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصادر أن السعودية تبيع أصولها الكندية.
  • التقرير قال إن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد المملوكة للدولة وجهوا مديري الأصول في الخارج إلى بيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية في كندا.
  • البيع بدأ (الثلاثاء) ويلقي الضوء على كيفية استعراض الحكومة السعودية لقوتها المالية والسياسية لتحذير قوى خارجية بشأن ما تعتبره تدخلا في شؤونها.
  • جمدت السعودية الاستثمارات والمعاملات التجارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندي هذا الأسبوع في نزاع متصاعد بعدما حثت أوتاوا المملكة على إطلاق سراح ناشطين.
  • لم يرد البنك المركزي السعودي حتى الآن على طلب للتعقيب.
  • كما لم يستجب ممثل لوزارة الخارجية الكندية لطلب للتعليق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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