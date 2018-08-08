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سياسة

أمريكية من أصل فلسطيني تستعد لتصبح أول مسلمة بالكونغرس

رشيدة طليب
رشيدة طليب
8/8/2018

فازت الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس النواب الأمريكي، لتقترب بهذا من أن تصبح أول أمريكية مسلمة تُنتخب في الكونغرس.

ولم ينافس رشيدة طليب أي مرشح من الحزب الجمهوري أو أي حزب آخر في الانتخابات التمهيدية على مقعد المقاطعة رقم 13 بالولاية أمس الثلاثاء، ما يعني أن رشيدة طليب ستفوز بالمقعد خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان هذا المقعد يشغله النائب جون كونيرز منذ عام 1965 قبل أن يتنحى عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي لأسباب صحية، ووسط اتهامات له بالتحرش الجنسي.

وكانت رشيدة طليب (42 عاما) تشغل عضوية مجلس نواب ولاية ميتشغان الأمريكية، وهي من أصل فلسطيني، إذ ولدت أمها في الضفة الغربية، بينما ولد أبوها في بيت حنينا القريبة من القدس المحتلة، قبل أن يهاجر إلى نيكاراغوا ثم إلى الولايات المتحدة، حيث استقر بمدينة ديترويت بولاية ميتشغان.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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