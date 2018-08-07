هنية: وفد حماس سيعود للقاهرة لتقديم قرارات الحركة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (الثلاثاء) إن وفد قادة الحركة في الخارج سيعود إلى القاهرة لتقديم رؤية الحركة وقرارتها حول عدة قضايا محل النقاش.

وهذه أبرز تصريحات هنية:

المكتب السياسي لحماس ناقش خلال الأيام الخمسة الماضية كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية.

الوفد سيحمل رؤية الحركة وتصوّراتها حول المصالحة وكسر الحصار والتهدئة ومواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

تطرقنا إلى نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف الأمريكي المتعلّق بالقدس عاصمة لإسرائيل ومسيرات العودة وحصار غزة.

التحالفات الإقليمية التي يجري بناؤها في المنطقة، تهدف إلى جعل إسرائيل جزءا من المنطقة، واعتبار المقاومة الفلسطينية إرهابًا.

تصريحات هنية جاءت خلال لقاء قادة حماس مع وفود فصائل وشخصيات عامة في غزة.

تصريحات صالح العاروري:

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري قال إن حراك أعضاء المكتب السياسي له سببان مركزيان، هما المصالحة واستعادة الوحدة، وكسر الحصار عن قطاع غزة.

حماس ستظل تبذل جهدًا حقيقيًا للوصول إلى المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد للتصدي لـ "مؤامرات الاحتلال ولتحقيق الإنجازات".

حماس تبذل جهدها في المجالات كافة، ومع كل الأطراف آملين أن ننجح في كسر الحصار عن قطاع غزة.

كتائب القسام:

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إسرائيل إن إسرائيل تختلق الأكاذيب والمبررات الواهية تنطلي على أحد.

قتلت إسرائيل اثنين من نشطاء القسام في قصف مدفعي على قطاع غزة (الثلاثاء).

القسام قالت إن نشطائها كانوا يجرون مناورة تدريبية ثم قصفهم العدو الصهيوني.

القسام: نعلن هذه التفاصيل التي تبين كذب رواية العدو وما نشره من صور حاول من خلالها تبرير جريمته.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الهجوم جاء ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار من قطاع غزة.

اعتراف إسرائيلي: