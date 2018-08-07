البث الحي
سياسة

مساعد سابق لترمب يعترف بالمساعدة في التهرب من الضرائب

ريتشارد غيتس (يمين) وبول مانافورت (يسار)
ريتشارد غيتس (يمين) وبول مانافورت (يسار)
7/8/2018

أقرّ ريتشارد غيتس، (الاثنين) أنه اتفق مع بول مانافورت من أجل إخفاء ملايين الدولارات في مصارف بالخارج تجنّبًا لنظام الضرائب في الولايات المتحدة.

وهذه أبرز التطورات:
  • غيتس هو الشاهد الرئيسي في محاكمة بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • شهد غيتس أن مانافورت أمره بوضع تقرير عن إيرادات خارجية باعتبارها قروضا كي يقلل من حجم الدخل الخاضع للضريبة.
  • اعترف غيتس بأنه سرق مئات آلاف الدولارات من مانافورت خلال السنوات التي كان فيها الرجلان يعملان معا مستشارَين سياسيين.
  • يحاكم بول مانافورت بتهم الاحتيال الضريبي والمصرفي وتقديم إقرارات ضريبية مزيفة.
  • يتعاون غيتس (46 عاما) مع المدعي الخاص روبرت مولر منذ أن وافق على الإقرار بأنه مذنب في شباط/فبراير في مقابل عقوبة مخففة.
  • محاكمة بول مانافورت هي أول قضية منبثقة عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
  • المدعي الخاص مولر المكلّف التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 هو الذي دفع مانافورت إلى قفص الاتهام.
  • القضية الأساسية المتمثلة باحتمال وجود تواطؤ بين روسيا وأعضاء في فريق حملة ترامب لن تُطرح خلال هذه المحاكمة على الأرجح.
  • المحاكمة تتعلق بوقائع سابقة لتولي مانافورت رئاسة فريق ترمب بين مايو/ آيار وأغسطس/ آب 2016.
  • مانافورت متهم باحتيال ضريبي ومصرفي وتبييض أكثر من ثلاثين مليون دولار. 
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)