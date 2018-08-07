مساعد سابق لترمب يعترف بالمساعدة في التهرب من الضرائب

أقرّ ريتشارد غيتس، (الاثنين) أنه اتفق مع بول مانافورت من أجل إخفاء ملايين الدولارات في مصارف بالخارج تجنّبًا لنظام الضرائب في الولايات المتحدة.

وهذه أبرز التطورات: