مسؤولون أتراك وأمريكيون يجتمعون في واشنطن لبحث الخلافات

قال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) نقلا عن مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف الناتو.

وأوضح تلفزيون (سي.إن.إن ترك) نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسوريا ومحاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون بتهم بالإرهاب. ودفع نزاع تجاري بين البلدين الليرة التركية للهبوط إلى مستوى قياسي الاثنين.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وتطالب إدارة ترمب تركيا بالإفراج عن برانسون، الذي عاش في تركيا لأكثر من 20 عاما ويواجه تهما بدعم جماعة تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية برانسون، وقال أردوغان إن تركيا سترد بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا إن وجدت.

ولامست العملة التركية الاثنين مستوى منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5% وارتفعت اليوم الثلاثاء إلى 5.2625 ليرة مقابل الدولار بعد التقارير عن زيارة الوفد التركي لواشنطن، وجرى تداولها الساعة 22:38 بتوقيت غرينتش عند 5.2672 ليرة للدولار.