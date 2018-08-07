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سياسة|أمريكا

شاهد: ولاية كاليفورنيا الأمريكية تكافح أكبر حرائق في تاريخها

7/8/2018

أصبحت حرائق منطقة مندوسينو كومبليكس أكبر حرائق غابات في تاريخ ولاية كاليفورنيا، بعدما دمرت الطرف الجنوبي لغابة مندوسينو الوطنية، رغم جهود طواقم مكافحة الحرائق لإخماد النيران.

وقالت دائرة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن حريق مندوسينو كومبليكس أتى على مساحة بلغت نحو 114800 هكتار، وإن الحرائق في ازدياد.

ويتجاوز هذا الحريق حرائق توماس التي أتت على 114126 هكتارات في مقاطعتي سانتا باربرا وفينتورا عام 2017، ويتوقع أن تتواصل مع استمرار الطقس الجاف في المنطقة.

وحريق مندوسينو واحد من 17 حريقا كبيرا مستعرا في مناطق مختلفة بكاليفورنيا مما دفع الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد لإعلان "كارثة كبيرة" في الولاية الأكبر في أمريكا، وأمر بتوفير التمويل الاتحادي لمساعدة الجهود في المناطق المنكوبة.

وقد تسبب الحريق في تدمير 75 منزلا وأجبرت آلاف الأشخاص على الفرار.

وقال براين هيرلي، خبير الأرصاد بمركز التوقعات الجوية في كولدج بارك بولاية ماريلاند التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة بلغت 43 درجة مئوية في بعض مناطق وسط وشمال كاليفورنيا وإن هناك هبات لرياح سرعتها 24 كيلومترا في الساعة يمكنها أن تنشر ألسنة اللهب والجمرات المشتعلة.

المصدر : رويترز
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