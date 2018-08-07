شاهد: لحظة إنقاذ إندونيسي من تحت أنقاض مسجد دمره الزلزال

نجح جنود إندونيسيون في سحب رجل حي من تحت أنقاض مسجد كبير سواه زلزال قوي ضرب جزيرة لومبوك بالأرض.

ويظهر شريط مصور بثه الجيش الإندونيسي، عمال الإنقاذ وهم ينتشلون الرجل من تحت أنقاض مسجد "جبل النور" في قرية لادينغ-لادينغ.

ودمر زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر شمال جزيرة لومبوك ليلة الأحد الماضي وألحق أضرارا بالغة في آلاف المباني وقتل ما لا يقل عن 142 شخصًا وأصاب المئات.

وما زال رجال الانقاذ يكافحون للوصول إلى جميع المناطق المتضررة فيما تتوقع السلطات ارتفاع عدد الضحايا.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ وفيزياء الأرض، أنها سجلت أكثر من 230 هزة ارتدادية إجمالًا حتى صباح اليوم الثلاثاء منها هزة قوتها 5.5 درجة في حوالي الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، الاثنين.

وشهدت لومبوك يوم 29 من يوليو/تموز زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة أدى لمقتل 17 شخصا وإصابة المئات وتقطع السبل لبعض الوقت بمئات من المتنزهين على منحدرات جبل بركاني.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من جزر جيلي الثلاث قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة لومبوك حتى مساء الاثنين وهناك كثيرون لم يتم إجلاؤهم بعد.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار بالمحيط الهادي وتضربها الزلازل بشكل متكرر.