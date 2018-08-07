البث الحي
سياسة|إندونيسيا

شاهد: لحظة إنقاذ إندونيسي من تحت أنقاض مسجد دمره الزلزال

7/8/2018

نجح جنود إندونيسيون في سحب رجل حي من تحت أنقاض مسجد كبير سواه زلزال قوي ضرب جزيرة لومبوك بالأرض.

ويظهر شريط مصور بثه الجيش الإندونيسي، عمال الإنقاذ وهم ينتشلون الرجل من تحت أنقاض مسجد "جبل النور" في قرية لادينغ-لادينغ.

ودمر زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر شمال جزيرة لومبوك ليلة الأحد الماضي وألحق أضرارا بالغة في آلاف المباني وقتل ما لا يقل عن 142 شخصًا وأصاب المئات.

وما زال رجال الانقاذ يكافحون للوصول إلى جميع المناطق المتضررة فيما تتوقع السلطات ارتفاع عدد الضحايا.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ وفيزياء الأرض، أنها سجلت أكثر من 230 هزة ارتدادية إجمالًا حتى صباح اليوم الثلاثاء منها هزة قوتها 5.5 درجة في حوالي الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، الاثنين.

وشهدت لومبوك يوم 29 من يوليو/تموز زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة أدى لمقتل 17 شخصا وإصابة المئات وتقطع السبل لبعض الوقت بمئات من المتنزهين على منحدرات جبل بركاني.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من جزر جيلي الثلاث قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة لومبوك حتى مساء الاثنين وهناك كثيرون لم يتم إجلاؤهم بعد.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار بالمحيط الهادي وتضربها الزلازل بشكل متكرر.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)