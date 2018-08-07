شاهد: عودة يخت ماليزي فاخر يرتبط بقضية فساد رئيس الوزراء السابق

وصل إلى ميناء بورت كلانغ الماليزي يخت فاخر يرتبط بالفضيحة المالية لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بعد ستة أشهر من مصادرته.

ويعتقد أن قيمة اليخت "إكوانيميتي" المسجل في جزر كايمان، تناهز 250 مليون دولار، ويعود إلى ممول ماليزي فارّ، يرتبط بنجيب. وتمت مصادرة اليخت في فبراير/شباط قبالة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي تحقق في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي المعروف باسم "1 إم دي بي".

ويخضع الصندوق لتحقيقات تتعلق بغسيل أموال في ست دول على الأقل، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين يتولون مناصب رفيعة المستوى في الصندوق أساءوا التصرف في نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق.

واليخت ضمن عدد من الأصول التي تقول وزارة العدل الأمريكية إنه تم شراؤها بأموال مسروقة من الصندوق السيادي، ومن بين هذه الأصول عقارات ومجوهرات ولوحات ثمينة للفنان بيكاسو.

ووجهت إلى نجيب عبد الرازق، الذي أنشأ الصندوق السيادي في 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم الفساد في ماليزيا في يوليو/تموز.

ورسى اليخت في ميناء بورت كلانغ القريب من العاصمة الماليزية كوالالمبور وسط حراسة أمنية مشددة، كما أحاطت به زوارق البحرية والشرطة الماليزية، بينما تجمع الكثير من الأشخاص ووسائل الإعلام لإلقاء نظرة على اليخت.

وبمجرد رسوه صعد على متنه عدد من مسؤولي إنفاذ القانون الماليزيين لتنفيذ أوامر ضبط وتفتيش اليخت واستجواب طاقمه.

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد، الاثنين، والذي يقوم بجولة في اليابان، على صفحته على فيسبوك "إننا سعداء بتسليم إندونيسيا اليخت لنا".

وقال النائب العام الماليزي تومي توماس في بيان إن اليخت تم تسليمه إلى ماليزيا بعد تفعيل معاهدة قانونية بين إندونيسيا وماليزيا والولايات المتحدة.