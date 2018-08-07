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سياسة

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة "البيت الزجاجي" رغم اتفاق المناخ

موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة أدت لحرائق في أنحاء أوربا
موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة أدت لحرائق في أنحاء أوربا
7/8/2018

كشفت دراسة نشرت أمس الاثنين أن العالم مهدد بدخول حالة "الدفيئة" أو (البيت الزجاجي) حين يكون متوسط درجات الحرارة أعلى بمقدار ما بين أربع وخمس درجات مئوية بشكل لا يمكن الرجوع عنه.

وقال العلماء في الدراسة، التي نشرها موقع "منشورات الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا"، إن العالم مهدد بدخول تلك الحالة "الدفيئة" حتى إذا تم الوفاء بأهداف تقليص الانبعاثات بموجب اتفاق عالمي بشأن المناخ.

يأتي التقرير وسط موجة حر شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 40 درجة مئوية في أوربا هذا الصيف، ما تسبب في جفاف وحرائق غابات، بما في ذلك حرائق في اليونان في يوليو /تموز الماضي أودت بحياة 91 شخصا.

ووافقت نحو 200 دولة في عام 2015 على وضع حد للارتفاع في درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وهو حد يعتقد أنه نقطة فاصلة بالنسبة للمناخ.

لكن البحث قال إن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن للمناخ العالمي أن يستقر بشكل آمن قرب مستوى يزيد درجتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية أو ما إذا كان هذا قد يطلق عمليات أخرى قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في درجة حرارة الكوكب حتى لو توقف العالم عن إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويزيد متوسط درجات الحرارة في الوقت الحالي بمقدار درجة مئوية عن مستواه في فترة ما قبل الثورة الصناعية ويرتفع بمقدار 0.17 درجة كل عشر سنوات.

وقال العلماء إن من المرجح أن يحدث تغير مفاجئ إذا تم اجتياز الحد الحرج.

وقالت الدراسة إن تعظيم فرص تجنب الدخول في حالة "الدفيئة" هذه يقتضي ما هو أكثر من مجرد تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 وأوضحت الدراسة أن هناك حاجة على سبيل المثال لتحسين إدارة الغابات والإدارة الزراعية وإدارة التربة والحفاظ على التنوع الحيوي والتقنيات التي تزيل غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزنه تحت الأرض.

وقال بعض الخبراء في تعليقهم على البحث إن ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل خارج السيطرة لا يزال غير مؤكد ولكنه ليس مستبعدا.

المصدر : رويترز
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