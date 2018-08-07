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سياسة

ترمب يحذر العالم من التعامل تجاريا مع إيران عقب إعادة فرض العقوبات

ترمب يحمل مذكرة تفيد بإعادة فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني
ترمب يحمل مذكرة تفيد بإعادة فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني
7/8/2018

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران هي "الأكثر إيذاء على الإطلاق"، وحذر باقي الدول من التعامل تجاريا مع طهران.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر: "إن العقوبات الإيرانية فُرضت رسميا. هذه العقوبات هي الأكثر إيذاء التي يتم تطبيقها على الإطلاق. في نوفمبر /تشرين الثاني، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد".

 وأضاف ترمب أن "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي".

ويتوقع أن تتسبب العقوبات التي أعيد فرضها الثلاثاء – وتمنع إيران من شراء الدولار الأمريكي وتستهدف صناعات أساسية كالسيارات والسجاد – بتراجع الاقتصاد الإيراني الذي بدأ يتأثر سلبا منذ أشهر عندما أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 

ترمب يحذر العالم من التعامل تجاريا مع إيران عقب إعادة فرض العقوبات

 

لكن يتوقع أن يكون تأثير الحزمة الثانية من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من  نوفمبر/تشرين الثاني وتستهدف قطاع النفط الذي يعد حيويا بالنسبة لإيران، الأشد وطأة حتى ولو رفض مستهلكون رئيسيون للخام الإيراني كالصين والهند وتركيا تقليص عمليات الشراء التي يقومون بها بشكل كبير.

ووعد ترمب منذ كان مرشحا للرئاسة بالانسحاب من الاتفاق النووي وهو ما قام به بالفعل في 8 من مايو/أيار، وانسحب رغم دعوات باقي الأطراف الموقعة، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوربي، لعدم التخلي عن الاتفاق الهادف إلى منع طهران من حيازة أسلحة نووية.

المصدر : فرانس برس
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