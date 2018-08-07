السعودية قدمت اعتذارا لأمريكا عن رسم يذكر بـ 11 سبتمبر

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن السعودية قدمت اعتذارا للولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في واشنطن عن رسم يذكر بهجمات الـ 11 سبتمبر/أيلول.

وأضافت الصحيفة أن الأزمة بين السعودية وكندا أخذت منعطفا عبثيا حين نشر حساب مرتبط بالحكومة السعودية صورة لطائرة تتجه نحو ناطحة سحاب في مدينة تورنتو الكندية ما يشير إلى هجمات الـ 11 سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الاعتذار السعودي، استمرت الحسابات السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاجمة كندا، وقدمت دعما افتراضيا للسكان الأصليين في كندا، ودعمت النزعات الانفصالية في مقاطعة كيبيك.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الخلاف الدبلوماسي بين السعودية وكندا، وقيام الرياض بتعليق التجارة وطرد السفير الكندي، يظهر مدى هشاشة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبينت الصحيفة أن سبب التحول الدرامي في السياسة السعودية أن كندا عبرت عن قلقها لاعتقال عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني السعودي، من بينهم سمر بدوي، شقيقة المدون المعتقل رائف بدوي والذي تعيش زوجته وأولاده في كندا وأصبحوا مؤخرا مواطنين كنديين.

ويشار إلى أن حساب "إنفوغرافيك السعودية" الموثق قد نشر أمس تغريدة نصها كما يقول المثل العربي: "من تدخل فيما لا يعنيه، لقي ما لا يُرضيه"، مرفقا معه صورة لطائرة تتجه نحور برج سي إن في مدينة تورينتو.

الصورة أثارت عاصفة من الغضب على مواقع التواصل واعتبرت تهديدا بهجوم على غرار همجمات 11 سبتمبر.

واعتذرت وزارة الإعلام السعودية عن التغديرة وقالت إنها طلبت من صاحب الحساب إغلاقه لحين الانتهاء من التحقيق في الموضوع.

وحساب "إنفوغرافيك السعودية" حساب سعودي يحمل علامة التوثيق الزرقاء في موقع تويتر، ويهتم بنشر معلومات عن السعودية بطريقة تصاميم الإنفوغرافيك.