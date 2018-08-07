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سياسة|العراق

إحالة وزراء ومسؤولين عراقيين سابقين للتحقيق بتهمة الفساد

رئيس الوزراء العراقي, حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي, حيدر العبادي
7/8/2018

أحال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، وزراء سابقين ومسؤولين كبار إلى التحقيق للاشتباه بتورطهم في الفساد بشأن عقود تشييد أبنية مدرسية.

وأوضح مكتب العبادي، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، صادق على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى (هيئة) النزاهة".

وأضاف أن "ذلك جاء على خلفية فساد في عقود تشييد مدارس في عدة محافظات"، من دون مزيد من التوضيح. وهيئة النزاهة (مرتبطة بالبرلمان) معنية بالتحقيق في ملفات الفساد.

ويأتي هذا القرار وسط احتجاجات عارمة تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، منذ ما يقارب الشهر.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل، إضافة إلى محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

ويأتي العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

وقوّض الفساد مؤسسات الدولة إلى حد كبير، وحال دون تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية للبلد الذي يشكو أيضًا من أعمال عنف وحروب منذ عقود.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان.

المصدر : الأناضول
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