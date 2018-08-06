وزير إسرائيلي: مصر تتحمل مسؤولية مساوية لإسرائيل تجاه قطاع غزة

قال وزير إسرائيلي اليوم الإثنين إن مصر عليها مسؤولية مساوية لمسؤولية إسرائيل تجاه قطاع غزة، وذلك تعليقا على دور مصر في محادثات التهدئة في قطاع غزة.

وفي مقابلة تلفزيونية اليوم الإثنين قال زيف إلكين، الذي يشغل منصب وزير شؤون القدس وحماية البيئة بمجلس الوزراء الإسرائيلي، إن احتياجات الأمن المصري تعني أن القاهرة "تفهم أنها لا تستطيع أن تتجاهل غزة. بعدما تركت إسرائيل غزة فإن المسؤولية لا ينبغي أن تُلقى علينا. مصر ليست أقل مسؤولية".

وأضاف إلكين، العضو بحزب الليكود: "لقد تركنا غزة. وإذا قام أحد بقصفنا من غزة فسوف يتم الرد عليه. على العالم العربي أن يقوم بحل المشكلة الداخلية الإنسانية لقطاع غزة. لماذا ينبغي علينا أن نتحمل مسؤولية هذا؟"

وحكمت مصر قطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في حرب عام 1967. وقالت وكالة رويترز إن "هذه التصريحات يمكن أن تغضب القاهرة التي تحاول تجنب الانجرار إلى المسؤولية عن قطاع غزة مع وساطتها في محادثات التهدئة".

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، لكنها ظلت تسيطر على أجواء القطاع ومياهه، ومعبر كرم أبو سالم الذي تدخل عبره البضائع إلى قطاع غزة.

وتشير تسريبات إعلامية غير رسمية، سواء من الجانب المصري أو من جانب حركة حماس إلى أن المبادرة المطروحة، التي قدمتها مصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تقضي باتفاق هدنة لخمس سنوات، مقابل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ تولي حماس السلطة في غزة عام 2007.