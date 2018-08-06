البث الحي
سياسة

وزير إسرائيلي: مصر تتحمل مسؤولية مساوية لإسرائيل تجاه قطاع غزة

زيف إلكين وزير شؤون القدس وحماية البيئة بمجلس الوزراء الإسرائيلي
زيف إلكين وزير شؤون القدس وحماية البيئة بمجلس الوزراء الإسرائيلي
6/8/2018

قال وزير إسرائيلي اليوم الإثنين إن مصر عليها مسؤولية مساوية لمسؤولية إسرائيل تجاه قطاع غزة، وذلك تعليقا على دور مصر في محادثات التهدئة في قطاع غزة.

وفي مقابلة تلفزيونية اليوم الإثنين قال زيف إلكين، الذي يشغل منصب وزير شؤون القدس وحماية البيئة بمجلس الوزراء الإسرائيلي، إن احتياجات الأمن المصري تعني أن القاهرة "تفهم أنها لا تستطيع أن تتجاهل غزة. بعدما تركت إسرائيل غزة فإن المسؤولية لا ينبغي أن تُلقى علينا. مصر ليست أقل مسؤولية".

وأضاف إلكين، العضو بحزب الليكود: "لقد تركنا غزة. وإذا قام أحد بقصفنا من غزة فسوف يتم الرد عليه. على العالم العربي أن يقوم بحل المشكلة الداخلية الإنسانية لقطاع غزة. لماذا ينبغي علينا أن نتحمل مسؤولية هذا؟"

وحكمت مصر قطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في حرب عام 1967. وقالت وكالة رويترز إن "هذه التصريحات يمكن أن تغضب القاهرة التي تحاول تجنب الانجرار إلى المسؤولية عن قطاع غزة مع وساطتها في محادثات التهدئة".

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، لكنها ظلت تسيطر على أجواء القطاع ومياهه، ومعبر كرم أبو سالم الذي تدخل عبره البضائع إلى قطاع غزة.

وتشير تسريبات إعلامية غير رسمية، سواء من الجانب المصري أو من جانب حركة حماس إلى أن المبادرة المطروحة، التي قدمتها مصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تقضي باتفاق هدنة لخمس سنوات، مقابل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ تولي حماس السلطة في غزة عام 2007.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)