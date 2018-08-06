مهاتير يعلن استعادة ماليزيا يختاً بـ250 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن إندونيسيا أعادت إلى ماليزيا يختاً فاخراً يرتبط بالفضيحة المالية الخاصة بالصندوق السيادي والتحقيق في الفساد المتهم فيه رئيس الوزراء السابق.

ويعتقد أن قيمة اليخت "اكوانيميتي" المسجل في جزر الكايمان، تناهز 250 مليون دولار، ويعود إلى ممول ماليزي فار يرتبط بنجيب. وتمت مصادرة اليخت في فبراير/شباط قبالة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.

وصادرت السلطات الإندونيسية اليخت الفاخر بعد طلب من وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في اتهامات بعمليات اختلاس واسعة من صندوق "1 ام دي بي".

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد، الاثنين، والذي يقوم بجولة في اليابان، على صفحته على فيسبوك "إننا سعداء بتسليم إندونيسيا اليخت لنا".

وصرح متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن اليخت سيصل إلى بورت كلانج غرب العاصمة كوالالمبور خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وشكر مهاتير للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تعاونه.

وتربط بين ماليزيا وإندونيسيا علاقات قوية إذ زار مهاتير جاكرتا في يونيو/حزيران في أول جولة رسمية له في المنطقة بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات في مايو/ أيار متغلبا على نجيب.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية فقد قام عدد من كبار مسؤولي الصندوق السيادي وشركائهم باختلاس 4,5 مليارات دولار.

وتم شراء أصول بقيمة 1,7 مليار دولار بهذه الأموال المسروقة، ويسعى مسؤولون أمريكيون إلى استعادتها.

ووجهت إلى نجيب عبد الرازق، الذي أنشأ الصندوق السيادي في 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم الفساد في ماليزيا في يوليو/تموز.