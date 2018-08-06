قطر: تصريحات الزياني حول أزمة السعودية وكندا لا تعبر عنا

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة بين السعودية وكندا لا تمثل رأي الدوحة.

وأضافت الخارجية القطرية في بيان على موقعها على الإنترنت، الاثنين، أن قطر تجمعها بكندا علاقات وطيدة تمتد لعقود.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة حماية حقّ الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لا سيّما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الإجراءات التي اتخذتها السعودية تجاه كندا.

وأمهلت السعودية السفير الكندي لديها 24 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت السفير السعودي في كندا للتشاور، ردا على مطالبة الخارجية الكندية للسعودية بالإفراج عن نشطاء حقوقيين.

وقالت الخارجية الكندية قبل أيام قالت إنها تشعر بالقلق تجاه احتجاز نشطاء في المجمتع المدني وحقوق المرأة في السعودية، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين.