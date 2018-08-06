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سياسة|إيطاليا

شاهد: انفجار قرب مطار بولونيا بإيطاليا

6/8/2018

قالت الشرطة الإيطالية الإثنين إن حادثا مروريا تسبب في انفجار كبير وحريق قرب مطار بولونيا شمالي البلاد.

هذه أبرز التطورات:
  • الشرطة الإيطالية قالت إن حادثا مروريا تسبب في انفجار كبير وحريق قرب مطار بولونيا شمالي البلاد.
  • التليفزيون الإيطالي: الحادث بدأ بحريق تلاه عدد من الانفجارات.
  • قدرت وسائل إعلام عدد الإصابات بـ20 على الأقل. 
  • الانفجارات أدت إلى انهيار جسر مروري فوق الطريق، وفق التليفزيون الكندي.
  • النيران لا تزال تغطي مساحة واسعة من الطريق الذي تم إغلاقه.
  • تواجه مروحيات الإنقاذ صعوبات كبيرة في عملها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.
  • متحدث باسم الحكومة المحلية قال إن الانفجار تسبب بتدمير شاحنة.
  • شركة محلية لإطفاء الحرائق قالت إن الشاحنة كانت ناقلة للنفط.
  • مسؤولو المطار قالوا في تغريدة إن العمليات في المطار لم تتأثر.
  • الشرطة قالت إنها أغلقت الطريق السريع الذي شهد التصادم إضافة إلى المنطقة المحيطة.
  • أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي كرات اللهب تصاعد دخان أسود إلى السماء في موقع الحادث.
  • شهود عيان: تقوم فرق الإنقاذ بإخلاء السكان من المنطقة بصورة مؤقتة.

المصدر : وكالات
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