شاهد: انفجار قرب مطار بولونيا بإيطاليا

قالت الشرطة الإيطالية الإثنين إن حادثا مروريا تسبب في انفجار كبير وحريق قرب مطار بولونيا شمالي البلاد.
هذه أبرز التطورات:
- الشرطة الإيطالية قالت إن حادثا مروريا تسبب في انفجار كبير وحريق قرب مطار بولونيا شمالي البلاد.
- التليفزيون الإيطالي: الحادث بدأ بحريق تلاه عدد من الانفجارات.
- قدرت وسائل إعلام عدد الإصابات بـ20 على الأقل.
- الانفجارات أدت إلى انهيار جسر مروري فوق الطريق، وفق التليفزيون الكندي.
- النيران لا تزال تغطي مساحة واسعة من الطريق الذي تم إغلاقه.
- تواجه مروحيات الإنقاذ صعوبات كبيرة في عملها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.
- متحدث باسم الحكومة المحلية قال إن الانفجار تسبب بتدمير شاحنة.
- شركة محلية لإطفاء الحرائق قالت إن الشاحنة كانت ناقلة للنفط.
- مسؤولو المطار قالوا في تغريدة إن العمليات في المطار لم تتأثر.
- الشرطة قالت إنها أغلقت الطريق السريع الذي شهد التصادم إضافة إلى المنطقة المحيطة.
- أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي كرات اللهب تصاعد دخان أسود إلى السماء في موقع الحادث.
- شهود عيان: تقوم فرق الإنقاذ بإخلاء السكان من المنطقة بصورة مؤقتة.