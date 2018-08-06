شاهد: اليابان تحيي الذكرى الـ73 لأول هجوم ذري على هيروشيما

أحيت اليابان الإثنين الذكرى الـ73 لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على هيروشيما، في الوقت الذي حذّر فيه رئيس بلدية المدينة من تصاعد النزعات القومية الذي يهدد السلام في العالم.
الذكرى الثالثة والسبعين
- عشرات الآلاف من اليابانيين، احتشدوا لإحياء الذكرى السنوية للقصف النووي لمدينة هيروشيما، حيث السماء فوق حديقة السلام التذكارية، صافية عندما قرع جرس السلام إيذانا ببدء الحفل، تمامًا كما كانت عليه في 6 آب/أغسطس عام 1945 عندما ألقت قاذفة أمريكية من طراز بي-29 حمولتها القاتلة على المدينة التي تنتشر فيها القواعد العسكرية، ما أدى الى مقتل 140 ألف شخص من سكانها.
- هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) ذكرت أنه تم الوقوف دقيقة حدادًا في الساعة الثامنة والربع صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة وهي نفس الدقيقة التي أسقطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة في 6 أغسطس عام 1945.
- الإذاعة أوضحت أن حوالي 50 ألف شخص قد شاركوا في هذا الاحتفال بالذكرى السنوية من بينهم ممثلون من 85 دولة.
بلدية هيروشيما تحذر
- في كلمة له، دعا رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي الذي كان يقف في الحديقة قرب نقطة الانفجار إلى عالم بدون أسلحة نووية، محذّرا من تصاعد النزعات القومية.
- دون أن يسمّي، حذّر ماتسوي من أن "بعض الدول تعبّر بشكل صريح عن قومية تتمحور حول نفسها وهي تحدّث ترسانتها النووية". وأضاف أنهم "يعيدون إذكاء التوترات التي تراجعت مع نهاية الحرب الباردة".
- ماتسوي حض على نزع الأسلحة النووية في عام تعهّد فيه الرئيس الأمريكي بزيادة الترسانة الأمريكية من هذه الأسلحة.
- رئيس بلدية هيروشيما قال "إذا كانت العائلة الإنسانية تنسى التاريخ أو تتوقف عن مواجهته، فإننا بذلك نرتكب مجددًا خطأً مريعًا. لهذا السبب بالتحديد يجب أن نستمر بالتحدث عن هيروشيما". وتابع "الجهود للتخلص من الأسلحة النووية يجب أن تستمر".
- لكن دعوة ماتسوي تظهر العلاقة المتناقضة لليابان مع الأسلحة النووية، إذ إن المسؤولين اليابانيين يعربون بشكل مستمر عن معارضتهم لامتلاك هذه الأسلحة، لكن دفاع دولتهم يعتمد بشكل أساسي على المظلة النووية الأمريكية.
فجوات بشأن خفض التسليح النووي
- رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي اختارت حكومته عدم المشاركة في معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية، قال خلال الحفل إن مسؤولية اليابان ردم الهوة بين الدول النووية وغير النووية.
- آبي أضاف دون أن يشير إلى المعاهدة "في السنوات السابقة بات جليًا أن الفجوات موجودة بين الدول حول الطريقة التي يجب أن نستمر فيها بخفض الأسلحة النووية".
- آبي تابع "في الوقت الذي تحافظ فيه أمتنا على مبادئ (عدم امتلاك أسلحة نووية)، سنعمل بصبر لنكون بمثابة جسر بين الجانبين ولنقود جهود المجتمع الدولي" للحد من الأسلحة النووية.
قصف هيروشيما
- اليابان تعرضت لهجومين نوويين شنتهما الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية:
- الأول استهدف مدينة هيروشيما حيث قتل 140 ألف شخص.
- الثاني مدينة ناغازاغي بعد ثلاثة أيام يوم 9 أغسطس/آب 1945 حيث قتل 74 ألف شخص. وأعلنت اليابان استسلامها يوم الـ 15 من أغسطس/آب، ما أنهى تلك الحرب الكونية.
- باراك أوباما كان أول رئيس أمريكي يزور هيروشيما خلال ولايته في مايو/أيار عام 2016. وأبدى أوباما خلال زيارته التاريخية لموقع الهجوم الذري الأول، تعاطفه مع الضحايا، إلا أنه لم يقدم اعتذارًا عن الهجوم.