شاهد: اليابان تحيي الذكرى الـ73 لأول هجوم ذري على هيروشيما

باراك أوباما كان أول رئيس أمريكي يزور هيروشيما خلال ولايته في مايو/أيار عام 2016.

وأبدى أوباما خلال زيارته التاريخية لموقع الهجوم الذري الأول، تعاطفه مع الضحايا، إلا أنه لم يقدم اعتذارًا عن الهجوم.