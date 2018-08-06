شاهد: إسرائيل تشيد حاجزا بحريا لمنع تسلل المقاومة من غزة

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لقطات لحاجز بحري يقوم الاحتلال الإسرائيلي ببنائه لمنع تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة انطلاقًا من قطاع غزة.

ونشر ليبرمان المقطع المصور على صفحته بموقع تويتر، الأحد، في الوقت الذي اجتمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمجلس الوزراء الأمني لمناقشة اتفاق تم التوصل إليه بوساطة مصرية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لوقف إطلاق النار.

وكتب ليبرمان: "سنواصل العمل المكثف لبناء عوائق برية وبحرية حول غزة. حماس تفقد قدرتها على مهاجمة إسرائيل كل يوم".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجدار البحري الإسرائيلي سينتهي بناؤه وفقًا لما أعلنته وزارة الأمن الإسرائيلية نهاية 2018، وهو عبارة عن حاجز لكسر للأمواج، ويتكون من ثلاثة طبقات؛ طبقة تحت الماء، وطبقة من دروع حجرية، وسياج مموج.

وأوشكت إسرائيل وحماس على الدخول في صراع خطير مؤخرا عندما تصاعد التوتر على حدود غزة، حيث قابلت قوات الاحتلال مسيرات العودة السلمية بالقتل والرصاص، ما دفع ناشطين فلسطينيين لإطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة كبدت الاحتلال خسائر كبيرة.

واكتسبت الجولة الجارية في القضيتين الأكثر سخونة على الساحة الفلسطينية، وهما المصالحة والتهدئة بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، زخما وجدية أكبر من سابقاتها بانعقاد المكتب السياسي لحركة حماس للمرة الأولى بكامل أعضائه وجها لوجه في قطاع غزة.

وتشير تسريبات إعلامية غير رسمية، سواء من الجانب المصري أو من جانب حماس، إلى أن المبادرة المطروحة تقضي باتفاق هدنة لخمس سنوات، مقابل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ تولي حماس السلطة في غزة عام 2007.