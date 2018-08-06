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روحاني: أمريكا ستندم على فرض العقوبات على إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
6/8/2018

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني (الاثنين) إن الولايات المتحدة تعاني من العزلة على مستوى العالم وستندم على فرض عقوبات على إيران.

وهذه أبرز تصريحات روحاني للتليفزيون الرسمي:
  • الأمريكان يعانون من العزلة في العالم، ويفرضون عقوبات على الأطفال والمرضى والأمة الإيرانية.
  • طهران قد تجري محادثات مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن أنها جديرة بالثقة.
  • نفضل الدبلوماسية والمحادثات، لكن المحادثات تتطلب الأمانة.
  • لا جدوى من أي مباحثات مع الولايات المتحدة في ظل الحظر.
  • أجرينا سابقاً محادثات لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بها.
  • المحادثات مع واشنطن يجب أن تبنى على لصدق وترمي إلى تحقيق نتائج.
  • دعوة ترمب لمفاوضات مباشرة هدفها خلق الفوضى في إيران وللاستهلاك الداخلي في أمريكا.
  • لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وترمب كان أول من أدار ظهره للمفاوضات.
  • شهدنا ثمار الاتفاق النووي خلال العامين الماضيين والذي التزم به الأمريكيين إلى حد ما.
  • موقف الدول الأوربية من الناحية السياسية كان جيدا ولكنها تتعرض لضغوط من أمريكا.
  • مازلنا ننتظر الإجراءات العملية من الجانب الأوربي.
  • أساس الحظر سيبدأ بعد ثلاثة أشهر حيث تريد أمريكا فرض الحظر على النفط والمصارف.
  • تصريحات روحاني جاءت قبل ساعات من بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده.
المصدر : وكالات
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