روحاني: أمريكا ستندم على فرض العقوبات على إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني (الاثنين) إن الولايات المتحدة تعاني من العزلة على مستوى العالم وستندم على فرض عقوبات على إيران.

وهذه أبرز تصريحات روحاني للتليفزيون الرسمي: