روحاني: أمريكا ستندم على فرض العقوبات على إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني (الاثنين) إن الولايات المتحدة تعاني من العزلة على مستوى العالم وستندم على فرض عقوبات على إيران.
وهذه أبرز تصريحات روحاني للتليفزيون الرسمي:
- الأمريكان يعانون من العزلة في العالم، ويفرضون عقوبات على الأطفال والمرضى والأمة الإيرانية.
- طهران قد تجري محادثات مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن أنها جديرة بالثقة.
- نفضل الدبلوماسية والمحادثات، لكن المحادثات تتطلب الأمانة.
- لا جدوى من أي مباحثات مع الولايات المتحدة في ظل الحظر.
- أجرينا سابقاً محادثات لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بها.
- المحادثات مع واشنطن يجب أن تبنى على لصدق وترمي إلى تحقيق نتائج.
- دعوة ترمب لمفاوضات مباشرة هدفها خلق الفوضى في إيران وللاستهلاك الداخلي في أمريكا.
- لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وترمب كان أول من أدار ظهره للمفاوضات.
- شهدنا ثمار الاتفاق النووي خلال العامين الماضيين والذي التزم به الأمريكيين إلى حد ما.
- موقف الدول الأوربية من الناحية السياسية كان جيدا ولكنها تتعرض لضغوط من أمريكا.
- مازلنا ننتظر الإجراءات العملية من الجانب الأوربي.
- أساس الحظر سيبدأ بعد ثلاثة أشهر حيث تريد أمريكا فرض الحظر على النفط والمصارف.
- تصريحات روحاني جاءت قبل ساعات من بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده.