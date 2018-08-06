البث الحي
سياسة

رسميا.. انتهاء الفرز اليدوي للأصوات بالانتخابات البرلمانية العراقية

المحكمة العليا بالعراق قررت إعادة فرز الأصوات يدويًا في انتخابات مايو
المحكمة العليا بالعراق قررت إعادة فرز الأصوات يدويًا في انتخابات مايو
6/8/2018

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الإثنين، الانتهاء رسميا من عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 12مايو/أيار الماضي.

وقال التلفزيون العراقي إن "مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عمليات العدّ والفرز اليدوي رسميًا بعد إلغاء إجرائه في جانب الرصافة"، وهو الشطر الشرقي من بغداد.

وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو/حزيران بعدما خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات خطيرة في عملية الفرز الأولية التي استخدمت فيها السلطات نظامًا إلكترونيًا.

لكن حريقًا شب في مخزن لصناديق الاقتراع جعل فرز الأصوات بالكامل أمرًا مستحيلًا، وقال التلفزيون الرسمي إن ذلك دفع مفوضية الانتخابات إلى إلغاء فرز الأصوات في نصف مناطق العاصمة بغداد (مكتب الرصافة).

وبدأت عملية الفرز في الثالث من شهر يوليو/تموز المنصرم للتحقق من صناديق الاقتراع التي بها مزاعم تزوير في أرجاء البلاد.

وكان البرلمان قد جمد عمل مفوضية الانتخابات، وتم تشكيل لجنة من القضاة لتشرف على إعادة فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها في غضون أيام.

وتجري الأحزاب الفائزة مفاوضات حاليًا بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.

وجاءت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في المركز الأول تليها كتلة من قادة فصائل شيعية مدعومة من إيران ثم كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)