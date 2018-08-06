رسميا.. انتهاء الفرز اليدوي للأصوات بالانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الإثنين، الانتهاء رسميا من عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 12مايو/أيار الماضي.

وقال التلفزيون العراقي إن "مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عمليات العدّ والفرز اليدوي رسميًا بعد إلغاء إجرائه في جانب الرصافة"، وهو الشطر الشرقي من بغداد.

وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو/حزيران بعدما خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات خطيرة في عملية الفرز الأولية التي استخدمت فيها السلطات نظامًا إلكترونيًا.

لكن حريقًا شب في مخزن لصناديق الاقتراع جعل فرز الأصوات بالكامل أمرًا مستحيلًا، وقال التلفزيون الرسمي إن ذلك دفع مفوضية الانتخابات إلى إلغاء فرز الأصوات في نصف مناطق العاصمة بغداد (مكتب الرصافة).

وبدأت عملية الفرز في الثالث من شهر يوليو/تموز المنصرم للتحقق من صناديق الاقتراع التي بها مزاعم تزوير في أرجاء البلاد.

وكان البرلمان قد جمد عمل مفوضية الانتخابات، وتم تشكيل لجنة من القضاة لتشرف على إعادة فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها في غضون أيام.

وتجري الأحزاب الفائزة مفاوضات حاليًا بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.

وجاءت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في المركز الأول تليها كتلة من قادة فصائل شيعية مدعومة من إيران ثم كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.