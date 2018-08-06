حرق جثة مغربي مسلم بعد تسليمها لزوجته الفرنسية

شهدت فرنسا الإثنين حرق جثة مغربي مسلم، بعد أيام من حكم قضائي نهائي بتسليمه لزوجته الفرنسية المسيحية، بحسب أسرة المتوفى.
تطورات القصة:
- القضاء الفرنسي أصدر الخميس الماضي، حكمًا نهائيًا بتسليم جثة المواطن المغربي المسلم حسن النبيري إلى زوجته لإحراقها، وفق ما تبيحه الكنيسة الكاثوليكية.
- توفي النبيري، في 25 يوليو/تموز الماضي، بعد 5 أيام من دخوله للمستشفى، إثر إصابته بلسعة حشرة سامة.
- الزوجة الفرنسية أصرت على حرق الجثة، على الطريقة الكاثوليكية.
- أسرة النبيري المغربية (الإخوة والأم)، تؤكد أن الراحل توفي مسلما، ولا يجب أن يحرق.
- تم حرق الجثة بمدينة ليموج (غرب)، حيث كان يقطن مع زوجته الفرنسية.
- والدته راسلت العاهل المغربي للتدخل، بعد صدور حكم نهائي مساء الخميس الماضي.
- فطومة، والدة المغربي،قالت "ابني لا يحمل إلا الجنسية المغربية، وهو مسلم، وزوجته الفرنسية ترغب في حرق جثمانه، وهو ما لا يليق بنا كمسلمين".
- شجبت الرباط، الحكم القضائي الابتدائي، الذي يتيح إحراق جثة المواطن المغربي.
- أباحت الكنيسة الكاثوليكية حرق الجثث للمرة الأولى عام 1963.